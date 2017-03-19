Ян Вертонген: «Тоттенхэм» не сдастся, пока «Челси» не поднимет чемпионский трофей
Защитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген прокомментировал домашнюю победу над «Саутгемптоном» (2:1) в 29-м туре чемпионата Англии.
«Шпоры» с 59 очками занимают второе место, на десять баллов отставая от «Челси».
«Нам пришлось очень постараться. «Саутгемптон» - отличная команда с отличными игроками. Нам повезло, что к перерыву мы повели 2:0. Потом попыталсь забить третий мяч, но это нам не удалось. «Челси» являются фаворитом чемпионской гонки, но мы не сдадимся до тех пор, пока он не поднимут трофей. Хотим поднться в турнирной таблице как можно выше, продолжать выигрывать оставшиеся матчи», - приводит слова бельгийца BBC Sport.
Матч
Тоттенхэм - Саутгемптон - 2:1 (2:0)
Голы
Эриксен 14 (1:0). Алли 33 (2:0 - пен.). Уорд-Проуз 52 (2:1).
Состав
Тоттенхэм: Льорис, Дэвис, Уокер (Триппьер, 78), Вертонген, Алдервейрелд, Эриксен (Янссен, 86), Алли, Дайер, Ваньяма, Дембеле, Сон Хын Мин (Уинкс, 75)
Саутгемптон: Форстер, Соареш, Йошида, Бертран, Стивенс, Рэдмонд (Родригес, 80), Тадич (Буфал, 69), Уорд-Проуз, Ромеу, Дэвис, Габбьядини (Лонг, 32)
Предупреждения:
Дайер, 11; Уокер, 39; Ваньяма, 61 - Рэдмонд, 26; Буфал, 82; Ромеу, 90
Судья:
Андре Марринер (Англия)
Место и дата
19 марта 17:15, Уайт Харт Лейн, Онлайн-трансляция