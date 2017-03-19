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Ян Вертонген: «Тоттенхэм» не сдастся, пока «Челси» не поднимет чемпионский трофей

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген прокомментировал домашнюю победу над «Саутгемптоном» (2:1) в 29-м туре чемпионата Англии.

«Шпоры» с 59 очками занимают второе место, на десять баллов отставая от «Челси». 

«Нам пришлось очень постараться. «Саутгемптон» - отличная команда с отличными игроками. Нам повезло, что к перерыву мы повели 2:0. Потом попыталсь забить третий мяч, но это нам не удалось. «Челси» являются фаворитом чемпионской гонки, но мы не сдадимся до тех пор, пока он не поднимут трофей. Хотим поднться в турнирной таблице как можно выше, продолжать выигрывать оставшиеся матчи», - приводит слова бельгийца BBC Sport.

Матч

Тоттенхэм - Саутгемптон - 2:1 (2:0)

Голы

Эриксен 14 (1:0). Алли 33 (2:0 - пен.). Уорд-Проуз 52 (2:1).

Состав

Тоттенхэм: Льорис, Дэвис, Уокер (Триппьер, 78), Вертонген, Алдервейрелд, Эриксен (Янссен, 86), Алли, Дайер, Ваньяма, Дембеле, Сон Хын Мин (Уинкс, 75)

Саутгемптон: Форстер, Соареш, Йошида, Бертран, Стивенс, Рэдмонд (Родригес, 80), Тадич (Буфал, 69), Уорд-Проуз, Ромеу, Дэвис, Габбьядини (Лонг, 32)

Предупреждения:

Дайер, 11; Уокер, 39; Ваньяма, 61 - Рэдмонд, 26; Буфал, 82; Ромеу, 90

Судья:

Андре Марринер (Англия)

Место и дата

19 марта 17:15, Уайт Харт Лейн, Онлайн-трансляция

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