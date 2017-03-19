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Гилерме вызван в сборную России на замену травмированному Крицюку

Источник:  РФСКомментарии

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым принял решение вызвать в расположение национальной сборной России голкипера «Локомотива» Маринато Гилерме. Об этом сообщает официальный сайт РФС.

Гилерме вызван в сборную для подготовки к товарищеским матчам с Кот-д'Ивуаром и Бельгией, которые пройдут 24 марта в Краснодаре и 28 марта в Сочи. Это сделано в связи с тем, что вызванный ранее в команду голкипер ФК «Краснодар» Станислав Крицюк из-за проблем с коленом не участвовал в трех последних матчах за свой клуб.  

Отметим, что Крицюк, так же как и Федор Смолов, из списка не исключены и будут принимать участие в теоретических занятиях и тренировках в зависимости от состояния здоровья на данный момент.

Общий список на данный момент выглядит следующим образом.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Александр Беленов («Уфа»), Маринато Гилерме («Локомотив» Москва), Станислав Крицюк («Краснодар»).

Защитники: Виктор Васин (ЦСКА Москва), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба - «Спартак» Москва), Федор Кудряшов («Ростов» Ростов-на-Дону), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Андрей Семенов («Терек» Грозный), Роман Шишкин («Краснодар).

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Денис Глушаков,  Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров, Александр Самедов (все – «Спартак» Москва), Александр Головин, Алан Дзагоев, Марио Фернандес (все - ЦСКА Москва), Александр Ерохин («Ростов» Ростов-на-Дону), Юрий Жирков («Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Миранчук («Локомотив» Москва), Магомед Оздоев («Терек» Грозный).

Нападающие: Александр Бухаров, Дмитрий Полоз (оба – «Ростов» Ростов-на-Дону), Артем Дзюба («Зенит» Санкт-Петербург), Максим Канунников («Рубин» Казань), Федор Смолов («Краснодар»).

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