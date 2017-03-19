Гилерме вызван в сборную России на замену травмированному Крицюку
Тренерский
штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым принял решение вызвать в
расположение национальной сборной России голкипера «Локомотива» Маринато
Гилерме. Об этом сообщает официальный сайт РФС.
Гилерме
вызван в сборную для подготовки к товарищеским матчам с Кот-д'Ивуаром и
Бельгией, которые пройдут 24 марта в Краснодаре и 28 марта в Сочи. Это сделано
в связи с тем, что вызванный ранее в команду голкипер ФК «Краснодар» Станислав
Крицюк из-за проблем с коленом не участвовал в трех последних матчах за свой
клуб.
Отметим,
что Крицюк, так же как и Федор Смолов, из списка не исключены и будут принимать
участие в теоретических занятиях и тренировках в зависимости от состояния
здоровья на данный момент.
Общий
список на данный момент выглядит следующим образом.
Вратари: Игорь
Акинфеев (ЦСКА Москва), Александр Беленов («Уфа»), Маринато Гилерме («Локомотив»
Москва), Станислав Крицюк («Краснодар»).
Защитники: Виктор
Васин (ЦСКА Москва), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба - «Спартак» Москва),
Федор Кудряшов («Ростов» Ростов-на-Дону), Роман Нойштедтер («Фенербахче»
Турция), Андрей Семенов («Терек» Грозный), Роман Шишкин («Краснодар).
Полузащитники: Юрий
Газинский («Краснодар»), Денис Глушаков, Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров,
Александр Самедов (все – «Спартак» Москва), Александр Головин, Алан Дзагоев,
Марио Фернандес (все - ЦСКА Москва), Александр Ерохин («Ростов»
Ростов-на-Дону), Юрий Жирков («Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Миранчук («Локомотив»
Москва), Магомед Оздоев («Терек» Грозный).
Нападающие: Александр
Бухаров, Дмитрий Полоз (оба – «Ростов» Ростов-на-Дону), Артем Дзюба («Зенит» Санкт-Петербург),
Максим Канунников («Рубин» Казань), Федор Смолов («Краснодар»).