У тренера вратарей «Уфы» Перескокова на три минуты остановилось сердце, он находится в реанимации

Во время перелета «Уфы» на матче 20-го тура чемпионата России против «Краснодара» (0:0) у тренера вратарей Юрия Перескокова произошел сердечный приступ. Врачам удалось реанимировать его.



Как сообщает «Чемпионат.com», у Перескокова на три минуты остановилось сердце. Сейчас он находится в реанимации в Городской клинической больнице Краснодара. Его состояние остается тяжелым.

В связи со случившимся «Уфа» сделала заявление. «Игроки, тренерский штаб и все сотрудники футбольного клуба «Уфа» желают Юрию Валентиновичу скорейшего выздоровления. Мы с Вами!», – говорится в заявлении «Уфы».