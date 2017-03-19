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У тренера вратарей «Уфы» Перескокова на три минуты остановилось сердце, он находится в реанимации

Источник:  ФК «Уфа»Комментарии

Во время перелета «Уфы» на матче 20-го тура чемпионата России против «Краснодара» (0:0) у тренера вратарей Юрия Перескокова произошел сердечный приступ.  Врачам удалось реанимировать его.

Как сообщает «Чемпионат.com», у Перескокова на три минуты остановилось сердце. Сейчас он находится в реанимации в Городской клинической больнице Краснодара. Его состояние остается тяжелым.

В связи со случившимся «Уфа» сделала заявление.  «Игроки, тренерский штаб и все сотрудники футбольного клуба «Уфа» желают Юрию Валентиновичу скорейшего выздоровления. Мы с Вами!», – говорится в заявлении «Уфы».

Матч

Краснодар - Уфа - 0:0

Состав

Краснодар: Синицын, Шишкин (Газинский, 58), Мартынович, Калешин, Гранквист, Петров, Каборе, Перейра, Классон (Лаборде, 79), Вандерсон, Жигулёв (Мамаев, 46)

Уфа: Беленов, Живоглядов, Аликин, Пуцко, Карп (Ванек, 61), Сухов, Пауревич, Засеев, Стоцкий (Кротов, 80), Сысуев (Йокич, 67), Фатай

Предупреждения:

нет - Пуцко, 36; Стоцкий, 42; Аликин, 80

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

19 марта 16:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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