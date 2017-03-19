У тренера вратарей «Уфы» Перескокова на три минуты остановилось сердце, он находится в реанимации
Во время перелета «Уфы» на матче 20-го тура чемпионата
России против «Краснодара» (0:0) у тренера вратарей Юрия Перескокова произошел
сердечный приступ. Врачам удалось
реанимировать его.
Как сообщает «Чемпионат.com», у Перескокова на три минуты остановилось сердце. Сейчас он
находится в реанимации в Городской клинической больнице Краснодара. Его
состояние остается тяжелым.
В связи со случившимся «Уфа» сделала заявление. «Игроки, тренерский штаб и все сотрудники футбольного клуба «Уфа» желают Юрию Валентиновичу скорейшего выздоровления. Мы с Вами!», – говорится в заявлении «Уфы».
Матч
Состав
Краснодар: Синицын, Шишкин (Газинский, 58), Мартынович, Калешин, Гранквист, Петров, Каборе, Перейра, Классон (Лаборде, 79), Вандерсон, Жигулёв (Мамаев, 46)
Уфа: Беленов, Живоглядов, Аликин, Пуцко, Карп (Ванек, 61), Сухов, Пауревич, Засеев, Стоцкий (Кротов, 80), Сысуев (Йокич, 67), Фатай
Предупреждения:
нет - Пуцко, 36; Стоцкий, 42; Аликин, 80
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
19 марта 16:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция