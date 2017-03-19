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«Атлетико» обыграл «Севилью»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Атлетико» дома обыграл «Севилью» (3:1) в 28-м туре чемпионата Испании.

У хозяев поля отличились Диего Годин (37-я минута), Антуанн Гризманн (61-я) и Коке (77-я), у гостей - Хоакин Корреа (85-я).

Мадридский клуб с 55 очками остался на четвертом месте, на два балла отставая от идущей третьей «Севильи».

В следующем туре «Атлетико» 1 апреля сыграет на выезде с «Малагой», а его сегодняшний соперник днем позже примет хихонский «Спортинг».

Матч

Атлетико - Севилья - 3:1 (1:0)

Голы

Годин 37 (1:0). Гризманн 61 (2:0). Коке 78 (3:0). Корреа 86 (3:1).

Состав

Атлетико: Облак, Врсалько (Хуанфран, 2), Годин, Савич, Луис, Коке, Карраско (Гайтан, 83), Сауль, Габи, Гамейро (Торрес, 62), Гризманн

Севилья: Гонсалес С., Мариано, Эскудеро, Рами, Меркадо, Ленгле (Йоветич, 46), Витоло, Сарабиа (Иборра, 65), Насри, Н'Зонзи, Бен Йеддер (Корреа, 65)

Предупреждения:

Луис, 40; Карраско, 55; Годин, 66; Торрес, 83 - Эскудеро, 23; Сарабиа, 47; Меркадо, 60

Судья:

Хесус Хиль Мансано (Испания)

Место и дата

19 марта 18:15, Висенте Кальдерон, Онлайн-трансляция

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