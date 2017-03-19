Анонсирован список аналитиков и комментаторов на DAC 2017
Организаторы Dota 2 Asia Championships 2017 анонсировали список аналитиков и комментаторов русскоязычной студии.
Турнир будут освещать 12 представителей студии RuHub:
Иван «Faker» Демкин, Ярослав «NS» Кузнецов, Дмитрий «Inmate» Филинов, Егор «JotM» Сурков, Сергей «Smile» Ревин, Андрей «Dread» Голубев, Виталий «v1lat» Волочай, Виктор «GodHunt» Волков, Никита «4ce» Котков, Алексей «Lex» Филиппов, Рустам «Adekvat» Мавлютов, Владимир «Maelstorm» Кузьминов.
Dota 2 Asia Championship 2017 пройдет с 28 марта по 4 апреля в Шанхае. Призовой фонд чемпионата составит 500 000 долларов.
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