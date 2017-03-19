Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Масс-старт. Мужчины
Хоккей  Ак Барс5 : 0Авангард
Футбол  Зенит0 : 0Арсенал Тула
Футбол  Терек0 : 1ЦСКА
Футбол  Манчестер Сити0 : 0Ливерпуль
Теннис  Кузнецова- : -Веснина
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Анонсирован список аналитиков и комментаторов на DAC 2017

Комментарии

Организаторы Dota 2 Asia Championships 2017 анонсировали список аналитиков и комментаторов русскоязычной студии.


Турнир будут освещать 12 представителей студии RuHub: 

Иван «Faker» Демкин, Ярослав «NS» Кузнецов, Дмитрий «Inmate» Филинов, Егор «JotM» Сурков, Сергей «Smile» Ревин, Андрей «Dread» Голубев, Виталий «v1lat» Волочай, Виктор «GodHunt» Волков, Никита «4ce» Котков, Алексей «Lex» Филиппов, Рустам «Adekvat» Мавлютов, Владимир «Maelstorm» Кузьминов. 

Dota 2 Asia Championship 2017 пройдет с 28 марта по 4 апреля в Шанхае. Призовой фонд чемпионата составит 500 000 долларов. 

Источник

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр «XBOCT» Дашкевич: Пока нам стоит попасть на закрытые квалификации к The InternationalКапитан «Анжи» по Dota 2 Александр «XBOCT» Дашкевич в интервью порталу «Чемпионат» рассказал о формировании нового состава, а также подведал о том, какие цели ставит клуб перед командой.«Анжи» получила приглашение во второй раунд Кубка МосквыКоманда «Анжи» по Dota 2 получила приглашение во второй раунд Кубка Москвы, который проходит в рамках Кубка России 2017.Генеральный директор Na'Vi: Мы верим в состав по Dota 2Генеральный директор Natus Vincere Евгением Золотарёв в интервью студии StarLadder рассказал о выступлении состава на квалификации к The Kiev Major, поделился впечатлениями о новичках команды по Dota 2, а также раскрыл ближайшие планы на будущее.FaZe Clan примет участие в IEM Sydney 2017Команда FaZe Clan получила приглашение на турнир IEM Sydney 2017 по CS:GO.Team Liquid сыграет на DreamHack Austin 2017Команда Team Liquid получила приглашение на турнир DreamHack Austin 2017 по CS:GO.Илья «Illidan» Пивцаев: Dota 2 — нервная игра, потому что сейчас пабы стали ужаснымиИлья «Illidan» Пивцаев в интервью порталу cybersport.ru рассказал о своем будущем, а также оценил шансы Virtus.pro на The Kiev Major.Virtus.pro и Natus Vincere приглашены на DreamLeague Season 7Организаторы турнира DreamLeague Season 7 анонсировали список приглашенных команд.RuHub показала новую студию Континентальной лигиРепортер студии RuHub Александр «derrick_deny» Хитров показал новую студию Riot Games в Москве, построенной специально для матчей Континентальной Лиги по League of Legends.Gambit Esports получила приглашение на DreamHack Austin 2017СНГ-коллектив Gambit Esports получил приглашение на турнир DreamHack Austin 2017 по CS:GO.Антон Черепенников: «Анжи» развалили Comanche, сделав для XBOCT игрушкуГлава холдинга ESforce Антон Черепенников прокомментировал переход трех игроков команды Comanche в «Анжи».Артем «fng» Баршак: Для команд из СНГ играть с Virtus.pro — это как для средних футболистов играть с БарселонойИгрок команды Team Spirit Артем «fng» Баршак в колонке портала cybersport.ru подвел итоги СНГ-квалификации к The Kiev Major, а также прокомментировал высказывания Ильи «Lil» Ильюка.ФК «Анжи» подписал трех игроков Comanche по Dota 2Футбольный клуб «Анжи» подписал контракты с тремя игроками команды Comanche.CD Projekt анонсировала первый официальный турнир по ГвинтуКомпания CD Projekt совместно с ESL анонсировала первый официальный турнир GWENT Challenger по карточной игре ГВИНТ: Ведьмак.Илья «Lil» Ильюк: Cейчас Visage стал сильнее, чем преждеИгрок команды Virtus.pro Илья «Lil» Ильюк рассказал об изменении талантов и параметров Visage в патче 7.03 для Dota 2.Болельщики М19 встретились с игроками в новой студии LCLБолельщики команды М19 по League of Legends встретились с игроками в новой студии Континентальной лиги.WESA запретила организациям с несколькими командами участвовать в турнирах ESLОрганизация World Esports Association запретила участвовать в турнирах ESL командам, которые принадлежат одному физическому или юридическому лицу.В CS:GO добавлена новая карта CanalsВ клиенте Counter-Strike: Global Offensive появилась новая карта под названием Canals.В Dota 2 появилась аркана для JuggernautValve выпустила новое обновление 7.03 для клиента Dota 2.Илья «Lil» Ильюк: Я не считаю себя провокаторомИгрок команды Virtus.pro Илья «Lil» Ильюк в интервью esports.mail.ru рассказал о своих высказываниях в социальных сетях, о тренере состава Иване «ArtStyle» Антонове и о соперниках на The Kiev Major.Heroic получила приглашение на DreamHack Austin 2017Датский коллектив Heroic получил приглашение на турнир DreamHack Austin 2017 по CS:GO.
Футбол
Сергей Семак: «Уфа» может играть лучше и быть выше в турнирной таблице
Футбол
Кирилл Панченко: Конечно, недовольны ничьей
Футбол
Владимир Маркин: ЧМ-2018 и Кубок конфедераций-2017 войдут в историю по уровню безопасности
Футбол
«Монако» обыграл «Кан» благодаря дублю Мбаппе и продолжает лидировать в чемпионате Франции
все новости