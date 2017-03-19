«Факел» обыграл «Сибирь», «Кубань» выиграла у «Мордовии»
Состоялись
два заключительных матча 27-го тура первенства ФНЛ. «Факел» обыграл «Сибирь», а
«Кубань» выиграла у «Мордовии».
Оба
матча завершились победой хозяев с одинаковым счетом 2:0. У «Факела» отличились
Мксим Осипенко и Никита Саталкин, у «Кубани» - Владимир Обухов и Никита
Маляров.
ФНЛ
27-й тур
Матч
Место и дата
19 марта 18:00, Центральный, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
19 марта 18:00, Кубань, Онлайн-трансляция
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