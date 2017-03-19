Юрий Газинский: Нам не хватило гола
Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский прокомментировал домашнюю ничью с «Уфой» (0:0) в 20-м туре РФПЛ.
– Нам не хватило гола. Очень обидно. Предыдущий матч мы проиграли, и нам нужно было сегодня брать очки у прямых конкурентов. К сожалению, не удалось.
– Команда
устала больше морально или физически?
– В принципе моменты были, когда мы могли забивать. Должны были забивать! Где-то вратарь соперника хорошо сыграл, где-то мастерства собственного не хватило. Отсюда и такой результат, – приводит слова игрока Rusfootball.
Матч
Состав
Краснодар: Синицын, Шишкин (Газинский, 58), Мартынович, Калешин, Гранквист, Петров, Каборе, Перейра, Классон (Лаборде, 79), Вандерсон, Жигулёв (Мамаев, 46)
Уфа: Беленов, Живоглядов, Аликин, Пуцко, Карп (Ванек, 61), Сухов, Пауревич, Засеев, Стоцкий (Кротов, 80), Сысуев (Йокич, 67), Фатай
Предупреждения:
нет - Пуцко, 36; Стоцкий, 42; Аликин, 80
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
19 марта 16:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция