Юрий Газинский: Нам не хватило гола

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский прокомментировал домашнюю ничью с «Уфой» (0:0) в 20-м туре РФПЛ.

– Нам не хватило гола. Очень обидно. Предыдущий матч мы проиграли, и нам нужно было сегодня брать очки у прямых конкурентов. К сожалению, не удалось.

– Команда устала больше морально или физически?

– В принципе моменты были, когда мы могли забивать. Должны были забивать! Где-то вратарь соперника хорошо сыграл, где-то мастерства собственного не хватило. Отсюда и такой результат, – приводит слова игрока Rusfootball.