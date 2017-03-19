Зинэтула Билялетдинов: Голубев все сделал правильно, он сыграл на команду
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула
Билялетдинов поделился впечатлениями после победы над «Авангардом» (5:0) в шестом матче полуфинала Восточной конференции Кубка
Гагарина.
– Очень хорошая игра была. Ребята играли с хорошим настроением.
Играли достаточно уверенно. Серия на самом деле была интересной, обе команды
показывали хорошую игру.
– Что с
Александром Свитовым – ротация или проблемы со здоровьем?
– Здоровье.
– Можно
ли утверждать, что перевод Федора Малыхина в первое сочетание большинства дало
тот эффект, который вы ждали?
– Не могу сказать, что со Свитовым было плохо, но последние игры у нас не получалось. Федя сработал здорово.
– Как
оцените действия Дениса Голубева, который не стал драться?
– Он правильно все сделал, сыграл на команду, – цитирует Билялетдинова «БИЗНЕС Online».
Напомним, что «Ак Барс» выиграл серию со счетом 4-2.
Матч
Ак Барс - Авангард - 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)
Голы:
Малыхин (Азеведо, Ткачёв), 4:08 (1:0). Секач (Малыхин, Ткачёв), 25:20 (2:0). Лукоянов (Захарчук, Малыхин), 26:46 (3:0). Ткачёв (Захарчук, Чибисов), 34:00 (4:0). Яруллин (Секач, Мусин), 53:27 (5:0).
Место и дата
19 марта 17:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция