Зинэтула Билялетдинов: Голубев все сделал правильно, он сыграл на команду

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился впечатлениями после победы над «Авангардом» (5:0) в шестом матче полуфинала Восточной конференции Кубка Гагарина.

– Очень хорошая игра была. Ребята играли с хорошим настроением. Играли достаточно уверенно. Серия на самом деле была интересной, обе команды показывали хорошую игру.

– Что с Александром Свитовым – ротация или проблемы со здоровьем?

– Здоровье.

– Можно ли утверждать, что перевод Федора Малыхина в первое сочетание большинства дало тот эффект, который вы ждали?

– Не могу сказать, что со Свитовым было плохо, но последние игры у нас не получалось. Федя сработал здорово.

– Как оцените действия Дениса Голубева, который не стал драться?

– Он правильно все сделал, сыграл на команду, – цитирует Билялетдинова «БИЗНЕС Online».

Напомним, что «Ак Барс» выиграл серию со счетом 4-2.