Видео дня: «Спартак-2» сравнивает счет с помощью своего вратаря
Вратарь «Спартака-2» Сергей Песьяков на последних секундах матча с «Динамо» помог своей команде забить гол.
В Москве прошел матч 27-го тура первенства ФНЛ между «Спартаком-2» и «Динамо».
Игра завершилась вничью со счетом 1:1, причем «Спартаку-2» удалось отыграться только на последних минутах матча с помощью гола Георгия Мелкадзе В этом эпизоде поучаствовал и спартаковский вратарь Сергей Песьяков, который прибежал в штрафную площадку соперников и помешал защитникам.
Матч
Спартак-2 - Динамо - 1:1 (0:0)
Голы
Сапета 53 (0:1). Мелкадзе 90 (1:1).
Состав
Спартак-2: Песьяков, Макеев, Хомуха, Шанбиев (Сокол, 90), Кутин, Тимофеев, Леонтьев, Пантелеев (Нимели, 68), Мелкадзе, Давыдов, Самбу (Федчук, 61)
Динамо: Шунин, Морозов, Темников, Белоруков, Хольмен, Козлов, Катрич (Маркелов, 80), Сапета (Соснин, 56), Зотов, Панченко, Луценко (Бечирай, 64)
Предупреждения:
Кутин, 27; Мелкадзе, 85; Давыдов, 90 - Темников, 67; Бечирай, 89; Морозов, 90
Удаления:
Кутин, 84 - нет
Место и дата
19 марта 16:00, Открытие Арена, Онлайн-трансляция