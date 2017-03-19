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Видео дня: «Спартак-2» сравнивает счет с помощью своего вратаря

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Вратарь «Спартака-2» Сергей Песьяков на последних секундах матча с «Динамо» помог своей команде забить гол.

В Москве прошел матч 27-го тура первенства ФНЛ между «Спартаком-2» и «Динамо».

Игра завершилась вничью со счетом 1:1, причем «Спартаку-2» удалось отыграться только на последних минутах матча с помощью гола Георгия Мелкадзе В этом эпизоде  поучаствовал и спартаковский вратарь Сергей Песьяков, который прибежал в штрафную площадку соперников и помешал защитникам. 

Матч

Спартак-2 - Динамо - 1:1 (0:0)

Голы

Сапета 53 (0:1). Мелкадзе 90 (1:1).

Состав

Спартак-2: Песьяков, Макеев, Хомуха, Шанбиев (Сокол, 90), Кутин, Тимофеев, Леонтьев, Пантелеев (Нимели, 68), Мелкадзе, Давыдов, Самбу (Федчук, 61)

Динамо: Шунин, Морозов, Темников, Белоруков, Хольмен, Козлов, Катрич (Маркелов, 80), Сапета (Соснин, 56), Зотов, Панченко, Луценко (Бечирай, 64)

Предупреждения:

Кутин, 27; Мелкадзе, 85; Давыдов, 90 - Темников, 67; Бечирай, 89; Морозов, 90

Удаления:

Кутин, 84 - нет

Место и дата

19 марта 16:00, Открытие Арена, Онлайн-трансляция

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