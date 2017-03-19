Федор Канарейкин: Серия получилась упорной

Главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин поделился впечатлениями после поражения от «Ак Барса» (0:5) в шестом матче полуфинальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина.

– Думаю, серия получалась. Она была упорной. Сегодня «Ак Барс» сильно начал, мы старались поднять игру, но не удалось.

– Почему решили выпустить Сергея Орлова для драки с Денисом Голубевым?

– Честно говоря, не знаю, что комментировать.

– Игрок, у которого до этого ни одной минуты в плей-офф, выходит на лед и дерется.

– Давайте оставим этот вопрос, который не связан с развитием игры, – цитирует Канарейкина «БИЗНЕС Online».

Напомним, что «Ак Барс» выиграл серию со счетом 4-2.