Федор Канарейкин: Серия получилась упорной
Главный тренер «Авангарда» Федор
Канарейкин поделился впечатлениями после
поражения от «Ак Барса» (0:5) в шестом матче полуфинальной серии Восточной конференции
Кубка Гагарина.
– Думаю, серия получалась. Она была упорной. Сегодня «Ак Барс»
сильно начал, мы старались поднять игру, но не удалось.
– Почему
решили выпустить Сергея Орлова для драки с Денисом Голубевым?
– Честно говоря, не знаю, что комментировать.
– Игрок,
у которого до этого ни одной минуты в плей-офф, выходит на лед и дерется.
– Давайте оставим этот вопрос, который не связан с развитием игры, – цитирует Канарейкина «БИЗНЕС Online».
Напомним, что «Ак Барс» выиграл серию со счетом 4-2.
Матч
Ак Барс - Авангард - 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)
Голы:
Малыхин (Азеведо, Ткачёв), 4:08 (1:0). Секач (Малыхин, Ткачёв), 25:20 (2:0). Лукоянов (Захарчук, Малыхин), 26:46 (3:0). Ткачёв (Захарчук, Чибисов), 34:00 (4:0). Яруллин (Секач, Мусин), 53:27 (5:0).
Место и дата
19 марта 17:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция