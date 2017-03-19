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Раде Дугалич: Каждая игра для «Тосно» – финал

Источник:  ФК «Тосно»Комментарии

Защитник «Тосно» Раде Дугалич поделился впечатлениями от победы над «Енисеем» (1:0).

- «Енисей» сильно изменился с матча первого круга, который сыграли в Великом Новгороде?
- Не слежу за другими командами. Уважаю, но не слежу. В этом матче было у них пару-тройку атак, но ничего особенного.

- В первом тайме едва не забил Андрей Буйволов, во втором отличились вы. Домашняя заготовка по игре центральных защитников впереди сработала в матче?
- Да, были моменты у нас с Андреем, и не только в этой игре, у нас ребята хорошо подают в штрафную, просто мы не забивали (улыбается).

- Сократился разрыв в очках до «Динамо». Какой тебе видится встреча с москвичами в следующем туре?
- Да-да, сейчас, как все ребята в команде говорят, каждая игра для нас – финал. Как с «Енисеем» была, так будет и с «Динамо», так что мы уже готовимся к этому финалу. «Енисей» забыли, это уже история, - приводит слова Дугалича официальный сайт «Тосно».

Напомним, «Тосно» в матче 27-го тура ФНЛ обыграло на выезде «Енисей» со счетом 1:0. Единственный гол забил Раде Дугалич.

«Тосно» с 54 очками занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ, «Енисей» с 38 очками идет на седьмом месте. Лидирует в первенстве «Динамо», в активе которого 58 очков.  

Следующий матч команда Дмитрия Парфенова проведет 26 марта дома против «Динамо», красноярцы в тот же день сыграют на выезде с «Тамбовом».

Матч

Енисей - Тосно - 0:1 (0:0)

Голы

Дугалич 55 (0:1).

Состав

Енисей: Опарин, Чернов, Гультяев, Кичин, Иванов, Харитонов, Алиев, Камеш, Ланин, Саркисов, Малоян (Козлов, 67)

Тосно: Нигматуллин, Буйволов, Дугалич, Сухарев, Богаев, Палиенко (Чиркин, 63), Кашчелан, Макаров, Мухаметшин, Кутьин (Киреенко, 46), Милевский (Галиулин, 69)

Предупреждения:

Кичин, 49; Харитонов, 52 - Кутьин, 33

Судья:

Владимир Москалёв (Россия)

Место и дата

19 марта 13:00, Центральный, Онлайн-трансляция


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