Игорь Шалимов: Ничья с «Уфой» – обидный результат

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился впечатлениями после матча 20-го тура чемпионата России против «Уфы». Напомним, что матч завершился вничью (0:0).

«Обидный результат, сыграли хорошо в плане удержания мяча, позиционных атак.– Мы внимательно играли при стандартах и практически не допустили ошибок контратак. Но мы не забили.

Что случилось? Ничего не случилось. Где-то вратарь спас, где-то мы недостаточно хорошо действовали. Да, у нас было много потерь. Но это надо пережить. Соперник у нас мяч не отбирает, а мы ему сами отдаем. Но в этом матче у нас потерь было меньше», - цитирует Шалимова «Матч ТВ».

«Краснодар» проводил матч после поражения в Лиге Европы от «Сельты». Напомним, что испанский клуб победил со счетом 2:0 и вышел в четвертьфинал турнира. Сегодня подопечным Игоря Шалимова не удалось отличиться в матче против «Уфы».

«Советский спорт» велматча.

«Краснодар» набрал 33 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице. У «Уфы» 32 очка и пятое место. В следующем туре «Краснодар» сыграет с «Ростовом» на выезде, а «Уфа» примет «Локомотив».