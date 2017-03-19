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Игорь Шалимов: Ничья с «Уфой» – обидный результат

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился впечатлениями после матча 20-го тура чемпионата России против «Уфы». Напомним, что матч завершился вничью (0:0).

«Обидный результат, сыграли хорошо в плане удержания мяча, позиционных атак.– Мы внимательно играли при стандартах и практически не допустили ошибок контратак. Но мы не забили.

Что случилось? Ничего не случилось. Где-то вратарь спас, где-то мы недостаточно хорошо действовали. Да, у нас было много потерь. Но это надо пережить. Соперник у нас мяч не отбирает, а мы ему сами отдаем. Но в этом матче у нас потерь было меньше», - цитирует Шалимова «Матч ТВ».

«Краснодар» проводил матч после поражения в Лиге Европы от «Сельты». Напомним, что испанский клуб победил со счетом 2:0 и вышел в четвертьфинал турнира. Сегодня подопечным Игоря Шалимова не удалось отличиться в матче против «Уфы».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

«Краснодар» набрал 33 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице. У «Уфы»  32 очка и пятое место. В следующем туре «Краснодар» сыграет с  «Ростовом» на выезде, а «Уфа» примет «Локомотив».

Матч

Краснодар - Уфа - 0:0

Состав

Краснодар: Синицын, Шишкин (Газинский, 58), Мартынович, Калешин, Гранквист, Петров, Каборе, Перейра, Классон (Лаборде, 79), Вандерсон, Жигулёв (Мамаев, 46)

Уфа: Беленов, Живоглядов, Аликин, Пуцко, Карп (Ванек, 61), Сухов, Пауревич, Засеев, Стоцкий (Кротов, 80), Сысуев (Йокич, 67), Фатай

Предупреждения:

нет - Пуцко, 36; Стоцкий, 42; Аликин, 80

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

19 марта 16:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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