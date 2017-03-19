Гол Мюллера принес «Баварии» победу над гладбахской «Боруссией»
«Боруссия» (Менхенгладбах) дома уступила «Баварии» (0:1) в 25-м туре чемпионата Германии.
Единственный мяч на 63-й минуте забил нападающий гостей Томас Мюллер.
Мюнхенцы продолжают уверенно лидировать в таблице бундеслиги, на 13 баллов опережая РБ «Лейпциг». Их сегодняшний соперник с 32 очками находится на десятой строчке.
В следующем туре «Бавария» 1 апреля примет «Аугсбург», а «Боруссия» в тот же день сыграет в гостях с «Айнтрахтом».
Матч
Боруссия М - Бавария - 0:1 (0:0)
Голы
Мюллер 63 (0:1).
Состав
Боруссия М: Зоммер, Кристенсен, Вендт, Янчке (Дрмич, 73), Эльведи, Вестергор, Штробль, Херрманн (Азар, 64), Хофманн, Раффаэл, Хан (Бенеш, 81)
Бавария: Нойер, Алаба, Хуммельс, Мартинес, Лам, Роббен (Саншеш, 85), Рибери (Коман, 73), Алонсо (Киммих, 77), Алькантара, Мюллер, Левандовски
Предупреждения:
нет - Алонсо, 56; Мартинес, 87
Судья:
Тобиас Штилер (Германия)
Место и дата
19 марта 19:30, Боруссия-Парк, Онлайн-трансляция