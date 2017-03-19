Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Масс-старт. Мужчины
Хоккей  Ак Барс5 : 0Авангард
Футбол  Зенит2 : 0Арсенал Тула
Футбол  Терек0 : 1ЦСКА
Футбол  Манчестер Сити1 : 1Ливерпуль
Теннис  Кузнецова4:4Веснина
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Гол Мюллера принес «Баварии» победу над гладбахской «Боруссией»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Боруссия» (Менхенгладбах) дома уступила «Баварии» (0:1) в 25-м туре чемпионата Германии.

Единственный мяч на 63-й минуте забил нападающий гостей Томас Мюллер.

Мюнхенцы продолжают уверенно лидировать в таблице бундеслиги, на 13 баллов опережая РБ «Лейпциг». Их сегодняшний соперник с 32 очками находится на десятой строчке.

В следующем туре «Бавария» 1 апреля примет «Аугсбург», а «Боруссия» в тот же день сыграет в гостях с «Айнтрахтом».

Матч

Боруссия М - Бавария - 0:1 (0:0)

Голы

Мюллер 63 (0:1).

Состав

Боруссия М: Зоммер, Кристенсен, Вендт, Янчке (Дрмич, 73), Эльведи, Вестергор, Штробль, Херрманн (Азар, 64), Хофманн, Раффаэл, Хан (Бенеш, 81)

Бавария: Нойер, Алаба, Хуммельс, Мартинес, Лам, Роббен (Саншеш, 85), Рибери (Коман, 73), Алонсо (Киммих, 77), Алькантара, Мюллер, Левандовски

Предупреждения:

нет - Алонсо, 56; Мартинес, 87

Судья:

Тобиас Штилер (Германия)

Место и дата

19 марта 19:30, Боруссия-Парк, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Шальке» обыграл «Майнц»Матч 25-го тура чемпионата Германии между «Майнцем» и «Шальке» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Шальке».Бундеслига. 25-й тур. «Майнц» – «Шальке», «Боруссия» М – «Бавария» и другие матчи. ОнлайнВсе матчи чемпионата Германии по футболу на сайте «Советского спорта».Карло Анчелотти: Мы выложимся на максимум в МенхенгладбахеГлавный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от предстоящего матча с менхенгладбахской «Боруссией».«Айнтрахт» и «Гамбург» сыграли вничьюМатч 25-го тура чемпионата Германии между «Айнтрахтом» и «Гамбургом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.«Хоффенхайм» обыграл «Байер»Матч 25-го тура чемпионата Германии между «Хоффенхаймом» и «Байером» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Хоффенхайма».«РБ Лейпциг» на выезде уступил «Вердеру»Матч 25-го тура чемпионата Германии между «Вердером» и «РБ Лейпциг» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Вердера».Игорь Беланов: Не думал, что Бирхофф станет основным в сборной ГерманииОбладатель «Золотого мяча» 1986 года нападающий Игорь Беланов рассказал о совместных выступлениях за «Боруссию» (Менхенгладбах) с Штефаном Эффенбергом и Оливером Бирхоффом.Давид Алаба: Будет здорово снова увидеться с КроосомЗащитник «Баварии» Давид Алаба прокомментировал результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, что его команда сыграет с мадридским «Реалом».Капитан «Монако» Валер Жермен: Мы рады, что увидимся с ОбамеянгомКапитан «Монако» Валер Жермен прокомментировал итоги жеребьевки ¼ финала Лиги чемпионов, по результатам которой его команде досталась в соперники «Боруссия» из Дортмунда.«Вольфсбург» нацелен на СапатуФорвард «Наполи» Дуван Сапата, выступающий на правах аренды за «Удинезе», заинтересовал «Вольфсбург», сообщает La Gazzetta dello Sport.Карло Анчелотти: Я бы хотел, чтобы Коман остался в «Баварии»Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти надеется на то, что французский вингер Кингсли Коман останется в составе команды на будущий сезон.Дортмундская «Боруссия» с минимальным счетом обыграла «Ингольштадт»В матче 25-го тура чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» на своем стадионе обыграла «Ингольштадт» со счетом 1:0.Мануэль Нойер: Думаю, «Реал» не хотел «Баварию» в соперникиГолкипер «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, что его команде предстоит сыграть с мадридским «Реалом».Хаби Алонсо: Для меня матчи с «Реалом» будут особеннымиПолузащитник «Баварии» Хаби Алонсо прокомментировал результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, что его команде предстоит сыграть с мадридским «Реалом».Дуглас Коста пропустит матч с «Боруссией» (М) и матчи за сборную Бразилии из-за травмыПолузащитник «Баварии» Дуглас Коста получил травму левого колена. Об этом сообщает официальная группа клуба Вконтакте.Зинедин Зидан: Рад, что нам досталась «Бавария», я живу ради таких матчейЗинедин Зидан: Рад, что нам досталась «Бавария», я живу ради таких матчейГлавный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопросы журналистов после окончания жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов.Филипп Лам: Мы довольны, что нам достался «Реал»Защитник «Баварии» Филипп Лам прокомментировал итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, что его команде предстоит сыграть с мадридским «Реалом».Президент «Боруссии» Д: Мы хотели избежать «Баварии», и, думаю, она хотела избежать насПрезидент дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке – о результатах жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов, по итогам которой немецкому клубу предстоит провести два матча с «Монако».Вадим Васильев: Хорошая жеребьевка для «Монако». Как и мы, «Боруссия» нацелена на атакуВице-президент «Монако» Вадим Васильев прокомментировал итоги жеребьевки ¼ финала Лиги чемпионов, по итогам которой соперником монегасков стала дортмундская «Боруссия».Карл-Хайнц Румменигге: «Реал»? Тот, кто выигрывал ЛЧ в прошлом сезоне, не побеждает в следующем годуПредседатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался о результатах жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов.
Футбол
Букмекеры отдают «ПСЖ» явное предпочтение перед «Лионом»
Футбол
Буффон установил рекорд по количеству минут, проведенных за «Ювентус»
Футбол
Игорь Шалимов: Ничья с «Уфой» – обидный результат
Футбол
У тренера вратарей «Уфы» Перескокова на три минуты остановилось сердце, он находится в реанимации
все новости
Боруссия М
Боруссия Мкалендарьстатистика
Бавария
Бавариякалендарьстатистика
Томас Мюллер
Томас Мюллервсе новости
Чемпионат Германии
Чемпионат Германиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости