«Сент-Этьен» на выезде обыграл «Дижон»
Матч 30-го тура чемпионата Франции между «Дижоном» и «Сент-Этьеном»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Сент-Этьена».
Единственный мяч на 77-й минуте забил Жордан Верету. «Сент-Этьен»
набрал 44 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице. У «Дижона» 28
очков и 17-е место.
Чемпионат Франции. Лига 1
30-й тур
Матч
Дижон - Сент-Этьен - 0:1 (0:0)
Голы
Верето 77 (0:1).
Состав
Дижон: Рейне, Лотье, Хаддади, Ланг, Шафик (Амальфитано, 84), Абед, Лис-Мелу, Саммаритано (Мари, 61), Бальмон (Мартен, 46), Дьони, Жулио Тавареш
Сент-Этьен: Руффье, Ронаэль, Теофил-Катерин, Перрен (Лакруа, 59), М'Бенге, Верето, Севе (Корнье, 64), Сельнес, Амума, Берич, Монне-Паке
Предупреждения:
Дьони, 65; Абед, 83 - М'Бенге, 90
Судья:
Бенуа Бастин (Франция)
Место и дата
19 марта 19:00, Гастон Жерар, Онлайн-трансляция