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«Сент-Этьен» на выезде обыграл «Дижон»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 30-го тура чемпионата Франции между «Дижоном» и «Сент-Этьеном» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Сент-Этьена».

Единственный мяч на 77-й минуте забил Жордан Верету. «Сент-Этьен» набрал 44 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице. У «Дижона» 28 очков и 17-е место.

Чемпионат Франции. Лига 1

30-й тур

Матч

Дижон - Сент-Этьен - 0:1 (0:0)

Голы

Верето 77 (0:1).

Состав

Дижон: Рейне, Лотье, Хаддади, Ланг, Шафик (Амальфитано, 84), Абед, Лис-Мелу, Саммаритано (Мари, 61), Бальмон (Мартен, 46), Дьони, Жулио Тавареш

Сент-Этьен: Руффье, Ронаэль, Теофил-Катерин, Перрен (Лакруа, 59), М'Бенге, Верето, Севе (Корнье, 64), Сельнес, Амума, Берич, Монне-Паке

Предупреждения:

Дьони, 65; Абед, 83 - М'Бенге, 90

Судья:

Бенуа Бастин (Франция)

Место и дата

19 марта 19:00, Гастон Жерар, Онлайн-трансляция

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