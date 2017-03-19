«Зенит» – «Арсенал». Петербуржцы прервали 322-минутную безголевую серию в РФПЛ

В матче 20-го тура чемпионата России «Зенит» - «Арсенал» гол защитника Доменико Кришито прервал безголевую серию сине-бело-голубых, которая длилась 322 минуты.

Последний раз зенитовцы забивали в матче 16-го тура против «Уфы» (2:0) - на 91-й минуте забитым мячом отметился Александр Кокорин. После команда Мирчи Луческу не могла отличиться во встречах с «Ростовом» (0:0), ЦСКА (0:0) и «Амкаром» (0:1).

Напомним, матч «Зенит» - «Арсенал» проходит в Петербурге и начался в 19:30. «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию.