«Зенит» – «Арсенал». Петербуржцы прервали 322-минутную безголевую серию в РФПЛ
В матче 20-го тура чемпионата России «Зенит» - «Арсенал» гол защитника Доменико Кришито прервал безголевую серию сине-бело-голубых, которая длилась 322 минуты.
Последний раз зенитовцы забивали в матче 16-го тура против «Уфы» (2:0) - на 91-й минуте забитым мячом отметился Александр Кокорин. После команда Мирчи Луческу не могла отличиться во встречах с «Ростовом» (0:0), ЦСКА (0:0) и «Амкаром» (0:1).
Напомним, матч «Зенит» - «Арсенал» проходит в Петербурге и начался в 19:30. «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию.
Матч
Голы
Кришито 52 (1:0 - пен.). Данни 53 (2:0).
Состав
Зенит: Лунев, Цаллагов, Кришито, Иванович, Нету, Эрнани, Юсупов, Данни (Мак, 87), Жулиано (Молло, 81), Дзюба, Кокорин (Кержаков, 74)
Арсенал: Габулов, Иванов (Буранов, 77), Комбаров, Сунзу, Беляев, Боурчану, Горбатенко, Думбия, Бурмистров (Власов, 49), Александров, Расич (Шевченко, 67)
Предупреждения:
Кокорин, 36; Эрнани, 61 - Габулов, 53
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
19 марта 19:30, Петровский, Текстовая трансляция