Дмитрий Живоглядов: «Уфа» поймала волну и двигается по ней
Защитник «Уфы» Дмитрий Живоглядов прокомментировал гостевую ничью с «Краснодаром» (0:0) в 20-м туре РФПЛ.
На данный момент команда Сергея Семака занимает пятое место. Она не знает горечи поражений с 30 ноября.
«У нас немного не получилась игра, но перед нами нет задачи садиться «автобусом» в оборону. Хотя с «Краснодаром» большинство команд играет от обороны, у них хорошо получается держать мяч. Можно сказать, что они нас заставили играть от обороны. Хотя у нас тоже были моменты. То, что мы занимаем высокое место, не давит на нас, мы поймали волну и двигаемся по ней», - цитирует игрока «Р-Спорт».
Матч
Состав
Краснодар: Синицын, Шишкин (Газинский, 58), Мартынович, Калешин, Гранквист, Петров, Каборе, Перейра, Классон (Лаборде, 79), Вандерсон, Жигулёв (Мамаев, 46)
Уфа: Беленов, Живоглядов, Аликин, Пуцко, Карп (Ванек, 61), Сухов, Пауревич, Засеев, Стоцкий (Кротов, 80), Сысуев (Йокич, 67), Фатай
Предупреждения:
нет - Пуцко, 36; Стоцкий, 42; Аликин, 80
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
19 марта 16:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция