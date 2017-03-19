Дмитрий Живоглядов: «Уфа» поймала волну и двигается по ней

Сергей Кирьяков: В прошлом матче у «Зенита» была рука Москвы, а в матче с нами - видимо, рука Питера

Главный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков поделился впечатлениями от поражения в матче с «Зенитом» (0:2).