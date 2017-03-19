Буффон установил рекорд по количеству минут, проведенных за «Ювентус»
Сегодня «Ювентус» обыграл «Сампдорию» (1:0) в матче 29-го
тура чемпионата Италии. Эта игра стала рекордной для голкипера туринцев
Джанлуиджи Буффона.
На 65-й минуте Буффон
установил рекорд по количеству минут, проведенных за «Ювентус» на протяжении
карьеры. Он превзошел результат другой легенды «Юве» Джампьеро Бониперти.
Рекорд Бониперти был равен
39680 минутам. Для Буффона к 65-ой минуте матча этот результат равнялся
39681 минутам. Если прибавить оставшиеся 25 минут, то новый рекорд,
установленный Буффоном – 39 704 минуты.
39-летний Джанлуиджи Буффон выступает за «Ювентус» с 2001 года. Вместе с командой он девять раз становился чемпионом Италии.
Матч
Сампдория - Ювентус - 0:1 (0:1)
Голы
Куадрадо 7 (0:1).
Состав
Сампдория: Пуджони, Реджини, Скриньяр, Сильвестре, Фернандеш (Шик, 54, Джуричич, 75), Торрейра (Прат, 63), Линетти, Сала, Баррето, Квальярелла, Муриэль
Ювентус: Буффон, Бардзальи, Алвес, Ругани, Хедира, Куадрадо (Лемина, 73), Асамоа, Пьянич, Манджукич, Дибала (Пьяца, 28), Игуаин (Лихтштайнер, 85)
Предупреждения:
Судья:
Паоло Тальявенто (Италия)
Место и дата
19 марта 17:00, Луиджи Феррарис, Онлайн-трансляция