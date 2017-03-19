Сегодня «Ювентус» обыграл «Сампдорию» (1:0) в матче 29-го тура чемпионата Италии. Эта игра стала рекордной для голкипера туринцев Джанлуиджи Буффона.

На 65-й минуте Буффон установил рекорд по количеству минут, проведенных за «Ювентус» на протяжении карьеры. Он превзошел результат другой легенды «Юве» Джампьеро Бониперти.

Рекорд Бониперти был равен 39680 минутам. Для Буффона к 65-ой минуте матча этот результат равнялся 39681 минутам. Если прибавить оставшиеся 25 минут, то новый рекорд, установленный Буффоном – 39 704 минуты.

39-летний Джанлуиджи Буффон выступает за «Ювентус» с 2001 года. Вместе с командой он девять раз становился чемпионом Италии.