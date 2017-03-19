«Зенит» обыграл «Арсенал», одержав первую победу в РФПЛ после перерыва

«Зенит» в матче 20-го тура чемпионата России обыграл на своем поле «Арсенал» со счетом 2:0.

Хозяева забили голы за две минуты: сначала на 52-й минуте Доменико Кришито реализовал пенальти, а через минуту Мигель Данни установил окончательный счет.

Два за минуту и новый повод поспорить о судьях: «Зенит» выиграл впервые с ноября

После этой встречи петербуржцы, как и ЦСКА, имеют 39 очков, однако москвичи занимают второе место по дополнительным показателям. О лидера чемпионата «Спартака» сине-бело-голубые отстают на шесть очков.

Следующий матч «Зенит» проведет 1 апреля в Казани против «Рубина». Матч начнется в 19:00, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. «Арсенал» через день примет «Томь».