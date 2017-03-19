«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» сыграли вничью
Матч 29-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем»
завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.
Вся мячи были забиты во втором тайме. С пенальти счет в
матче открыл Джеймс Милнер. Отыгрались хозяева благодаря точному удару Серхио
Агуэро. Аргентинский форвард замкнул фланговый пас Кевина де Брюйне ударом из пределов штрафной.
В дальнейшем команды упустили несколько моментов для того, чтобы забить.
«Манчестер Сити» набрал 57 очков и занимает третье место . У
«Ливерпуля» на очко меньше и четвертое место.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
29-й тур
Матч
Манчестер Сити - Ливерпуль - 1:1 (0:0)
Голы
Милнер 51 (0:1 - пен.). Агуэро 69 (1:1).
Состав
Манчестер Сити: Кабальеро, Клиши, Стоунз, Отаменди, Фернандиньо, де Брюйне, Сане (Нолито, 83), Туре (Санья, 65), Силва, Стерлинг, Агуэро
Ливерпуль: Миньоле, Клайн, Клаван, Матип, Коутиньо (Ориги, 73), Джан, Мане, Милнер, Вейналдум, Лаллана, Фирмино (Лейва, 89)
Предупреждения:
Туре, 22; Силва, 50; Клиши, 50 - Фирмино, 16; Матип, 43; Мане, 89
Судья:
Майкл Оливер (Англия)
Место и дата
19 марта 19:30, Этихад, Онлайн-трансляция