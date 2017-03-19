«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» сыграли вничью

Матч 29-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.

Вся мячи были забиты во втором тайме. С пенальти счет в матче открыл Джеймс Милнер. Отыгрались хозяева благодаря точному удару Серхио Агуэро. Аргентинский форвард замкнул фланговый пас Кевина де Брюйне ударом из пределов штрафной. В дальнейшем команды упустили несколько моментов для того, чтобы забить.

«Манчестер Сити» набрал 57 очков и занимает третье место . У «Ливерпуля» на очко меньше и четвертое место.

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29-й тур