Мирча Луческу: Если бы «Зенит» забил шесть или семь, вопрос бы не стоял, что судили плохо

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от судейства в матче с «Арсеналом» (2:0).

- Сергей Кирьяков жестко раскритиковал судейство. У него есть претензии по пенальти, во втором голе он усмотрел офсайд. Что вы можете сказать сегодня?

- Я бы лучше комментировал игру, а не судейство сегодня. Я не смотрел повторы тех моментов, о которых вы говорите. Беляев потерял позицию, завалил Дзюбу... Если бы мы забили шесть или семь голов - а мы могли это сделать - вопрос бы не стоял, что судили плохо, - приводит слова Луческу корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, «Зенит» в матче 20-го тура чемпионата России обыграл на своем поле «Арсенал» со счетом 2:0. Первый на свой счет записал Доменико Кришито, реализовавший пенальти за фол на Артеме Дзюбе. Второй мяч забил Мигель Данни.

После этой встречи петербуржцы, как и ЦСКА, имеют 39 очков, однако москвичи занимают второе место по дополнительным показателям. О лидера чемпионата «Спартака» сине-бело-голубые отстают на шесть очков.

Следующий матч «Зенит» проведет 1 апреля в Казани против «Рубина». Матч начнется в 19:00, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. «Арсенал» через день примет «Томь».