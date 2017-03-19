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Маринато Гилерме: Жду знакомства с Черчесовым

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме прокомментировал свой вызов в сборную России.

- В воскресенье мне позвонили из национальной команды и сообщили, что в понедельник должен быть на сборе. В 8.40 утра.

- Наш тренерский штаб предоставил несколько выходных. Какие были планы?
- Ничего особенного. Собирался просто побыть дома с семьёй. С радостью отправляюсь в сборную. Не могу сказать, что произошла неожиданность, потому что этого вызова я всегда жду.

- Знаком ли ты с главным тренером сборной Станиславом Черчесовым?
- Нет. Раньше мы встречались в статусе соперников, к примеру, в матчах с «Тереком» и «Динамо». Я знаю, что Черчесов - известный вратарь, тренер. Но у нас не было знакомства, разговора.  Готовлюсь к этому, - цитирует Гилерме официальный сайт «Локомотива».

Напомним, что Гилерме вызван в сборную России в связи с травмой Станислава Крицюка.

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