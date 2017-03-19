Сергей Кирьяков: В прошлом матче у «Зенита» была рука Москвы, а в матче с нами – видимо, рука Питера

Главный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков поделился впечатлениями от поражения в матче с «Зенитом» (0:2).

- Мы разочарованы. Прежде всего работой судейской бригады. Я думаю, два момента в начале второго тайма были, наверное, ключевыми. Все знают, видят, что Дзюба провоцирует в штрафной площади соперника, мы предупреждали игроков. Но, к сожалению, судейское решение... Второй мяч когда сфолили на Александрове, было вне игры - мы посмотрели повтор... Получили два мяча. Мы страдаем от судейских ошибок, решений.

Та истерика, которую поднял «Зенит» после прошлого матча, сыграла свою роль - они добились того, чего хотели. В прошлом матче была рука Москвы, в этом - рука Питера, видимо. Такой клуб как «Зенит» не нуждается в помощи, - приводит слова Кирьякова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, «Зенит» в матче 20-го тура чемпионата России обыграл на своем поле «Арсенал» со счетом 2:0. Голы на свой счет записали Доменико Кришито, реализовавший пенальти, и Мигель Данни.

После этой встречи петербуржцы, как и ЦСКА, имеют 39 очков, однако москвичи занимают второе место по дополнительным показателям. О лидера чемпионата «Спартака» сине-бело-голубые отстают на шесть очков.

Следующий матч «Зенит» проведет 1 апреля в Казани против «Рубина». Матч начнется в 19:00, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. «Арсенал» через день примет «Томь».