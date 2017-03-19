Бранислав Иванович: У «Зенита» нет возможности обращать внимание на результаты соперников

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился впечатлениями от победы над «Арсеналом» (2:0).

- Самое главное, что мы победили в этой игре. В первом тайме мы создали несколько шансов, но не забили гол, во втором это получилось. Мы довольны результатом, идем дальше.

- Тяжело было ждать шанса в запасе?

- Это не запас, но все нормально. После девяти лет в «Челси» я все поменял, на все надо время, нужно привыкать ко всему новому. Надеюсь, у команды все получится и в будущем все будет хорошо.

- Показалось, что «Зенит» играл быстрее, чем в предыдущих матчах. Была ли установка от тренера быстрее доставлять мяч в атаку?

- У нас есть свои принципы игры. Мы должны стараться выполнять то, что тренер просит от нас. Сейчас небольшой перерыв, будет тяжелый матч с «Рубином», который надо выиграть.

- «Спартак» в этом туре потерял очки. Обращаете вообще внимание на результаты красно-белых?

- На этот момент у нас нет возможности обращать внимания на другие команды. Мы должны стараться выигрывать наши матчи, набирать очки и ждать, что где-то их потеряют соперники. В следующих двух-трех матчах нам надо выиграть и забрать очки.

- Есть кто-то в «Локомотиве», кому можете сказать «спасибо» за то, что отобрали очки у «Спартака»?

- Есть много ребят, но давайте говорить о «Зените», чтобы было легче мне и всем (улыбается).

- Вы много боролись с Федерико Расичем. Показалось, что он грубоватый игрок.

- Очень важно, что команда не пропустила. Было несколько моментов у «Арсенала», но мы старались не пропустить. Это получилось, и мы будем продолжать в том же духе.

- Насколько уместна для «Зенита» пауза на игры сборных?

- Неважно, хорошо это или нет - мы не можем на это повлиять. Нам нужно быстро привыкнуть друг к другу после игр сборных, у нас будет 4-5 дней поработать. С «Рубином» будет очень тяжелая игра. Мы знаем, как они играют дома, борются. Это будет одна из самых важных игр в этом сезоне для нас, - приводит слова Ивановича корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, «Зенит» в матче 20-го тура чемпионата России обыграл на своем поле «Арсенал» со счетом 2:0. Голы на свой счет записали Доменико Кришито, реализовавший пенальти, и Мигель Данни.

После этой встречи петербуржцы, как и ЦСКА, имеют 39 очков, однако москвичи занимают второе место по дополнительным показателям. О лидера чемпионата «Спартака» сине-бело-голубые отстают на шесть очков.

Следующий матч «Зенит» проведет 1 апреля в Казани против «Рубина». Матч начнется в 19:00, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. «Арсенал» через день примет «Томь».