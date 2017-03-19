Андрей Лунев: Появлением в стартовом составе «Зенита» не удивлен

Вратарь «Зенита» Андрей Лунев поделился впечатлениями от победы над «Арсеналом» (2:0).

- Появлением в стартовом составе не удивлен. Ждал шанс, он предоставился. Сыграть на ноль приятно, но были недочеты с моей стороны, есть над чем работать, как и всегда. Главное - сыграли на ноль, команда это заслужила. Нужно дальше побеждать, чтобы к чему-то стремиться. Было небольшое волнение, как и перед каждым матчем. Старался сыграть хорошо.

- Отставание от «Спартака» сократилось. Это придаст сил в следующих матчах?

- Мы стараемся побеждать в каждой игре, но другой вопрос, что иногда не все получается. Мы будем стараться продолжать так же, чтобы еще сократить отставание, - приводит слова Лунева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, «Зенит» в матче 20-го тура чемпионата России обыграл на своем поле «Арсенал» со счетом 2:0. Голы на свой счет записали Доменико Кришито, реализовавший пенальти, и Мигель Данни.

После этой встречи петербуржцы, как и ЦСКА, имеют 39 очков, однако москвичи занимают второе место по дополнительным показателям. О лидера чемпионата «Спартака» сине-бело-голубые отстают на шесть очков.

Следующий матч «Зенит» проведет 1 апреля в Казани против «Рубина». Матч начнется в 19:00, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. «Арсенал» через день примет «Томь».