Венгер решил остаться в «Арсенале» еще на один сезон
Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер в
следующем сезоне продолжит работу с командой, сообщают британские СМИ.
Как информирует Sunday Express, Венгер продлит контракт еще на
один сезон. Его нынешнее соглашение истекает в конце сезона 2016/2017. Также
сообщается, что руководство «Арсенала» обсуждало будущее Венгера и
рассматривало вариант с двухлетним контрактом. В итоге решили остановиться на
контракте на один год.
«Я уже определился со своим
будущим. Скоро вы все узнаете», - ранее заявил француз. 67-летний Арсен Венгер
возглавляет «Арсенал» с 1996 года.
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