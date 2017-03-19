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«Зенит» – «Арсенал». Дзюба покинул стадион, хромая

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

После матча 20-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Арсеналом» (2:0) нападающий петербуржцев Артем Дзюба прихрамывая покинул стадион.

- Извините, что-то травмировался. 

- Что с ногой?
- Не знаю, - сказал Дзюба, проходя мимо журналистов в микст-зоне. 

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Напомним, «Зенит» в матче 20-го тура чемпионата России обыграл на своем поле «Арсенал» со счетом 2:0. Первый на свой счет записал Доменико Кришито, реализовавший пенальти за фол на Артеме Дзюбе. Второй мяч забил Мигель Данни.  

После этой встречи петербуржцы, как и ЦСКА, имеют 39 очков, однако москвичи занимают второе место по дополнительным показателям. О лидера чемпионата «Спартака» сине-бело-голубые отстают на шесть очков.

Следующий матч «Зенит» проведет 1 апреля в Казани против «Рубина». Матч начнется в 19:00, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. «Арсенал» через день примет «Томь». 

Матч

Зенит - Арсенал - 2:0 (0:0)

Голы

Кришито 52 (1:0 - пен.). Данни 53 (2:0).

Состав

Зенит: Лунев, Цаллагов, Кришито, Иванович, Нету, Эрнани, Юсупов, Данни (Мак, 87), Жулиано (Молло, 81), Дзюба, Кокорин (Кержаков, 74)

Арсенал: Габулов, Иванов (Буранов, 77), Комбаров, Сунзу, Беляев, Боурчану, Горбатенко, Думбия, Бурмистров (Власов, 49), Александров, Расич (Шевченко, 67)

Предупреждения:

Кокорин, 36; Эрнани, 61 - Габулов, 53

Судья:

Алексей Еськов (Россия)

Место и дата

19 марта 19:30, Петровский, Текстовая трансляция

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