«Зенит» – «Арсенал». Дзюба покинул стадион, хромая

После матча 20-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Арсеналом» (2:0) нападающий петербуржцев Артем Дзюба прихрамывая покинул стадион.

- Извините, что-то травмировался.

- Что с ногой?

- Не знаю, - сказал Дзюба, проходя мимо журналистов в микст-зоне.

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Напомним, «Зенит» в матче 20-го тура чемпионата России обыграл на своем поле «Арсенал» со счетом 2:0. Первый на свой счет записал Доменико Кришито, реализовавший пенальти за фол на Артеме Дзюбе. Второй мяч забил Мигель Данни.

После этой встречи петербуржцы, как и ЦСКА, имеют 39 очков, однако москвичи занимают второе место по дополнительным показателям. О лидера чемпионата «Спартака» сине-бело-голубые отстают на шесть очков.

Следующий матч «Зенит» проведет 1 апреля в Казани против «Рубина». Матч начнется в 19:00, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. «Арсенал» через день примет «Томь».