Устюгов занял второе место в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам, победил норвежец Сундбю
Завершились соревнования на
Кубке мира по лыжным гонкам. В общем зачете в тройку лучших попал российский
спортсмен Сергей Устюгов.
Как сообщает RT, Устюгов занял
второе место. В его активе 1176 очков. Первым стал норвежец Мартин Йонсруд Сундбю - 1626 очков. На третьем месте канадец
Алекс Харви —
934 очка.
Отметим,
что Сергей Устюгов показал лучший результат в карьере в общем зачете Кубка
мира. Прошлый сезон россиянин завершил на четвертом месте.
Для
Сундбю победа в общем зачете стала третьей. Ранее он становился первым по
итогам сезонов 2013/14 и 2015/16.
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