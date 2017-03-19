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Устюгов занял второе место в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам, победил норвежец Сундбю

Источник:  RT на русскомКомментарии

Завершились соревнования на Кубке мира по лыжным гонкам. В общем зачете в тройку лучших попал российский спортсмен Сергей Устюгов.

Как сообщает RT, Устюгов занял второе место. В его активе 1176 очков. Первым стал норвежец Мартин Йонсруд Сундбю  - 1626 очков. На третьем месте канадец Алекс Харви — 934 очка.

Отметим, что Сергей Устюгов показал лучший результат в карьере в общем зачете Кубка мира. Прошлый сезон россиянин завершил на четвертом месте.

Для Сундбю победа в общем зачете стала третьей. Ранее он становился первым по итогам сезонов 2013/14 и 2015/16.

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