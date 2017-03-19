Владимир Габулов: «Зенит» не тот клуб, которому нужно помогать в домашних играх против аутсайдеров

Вратарь «Арсенала» Владимир Габулов поделился впечатлениями от поражения в матче с «Зенитом» (0:2).

- «Зенит» - не тот клуб, которому нужно помогать в домашних играх против аутсайдеров, коими мы являемся. Если такая помощь оказывается - это печально.

- После второго гола вы получили желтую карточку. По какому моменту спорили?

- По повтору было очевидно, что там был фол. Судья признал это после игры. И насколько я знаю, Данни находился в офсайде.

- Психологически давит на судей критика со стороны «Зенита»?

- Наши судьи - крепкие люди, на них ничего не давит.

- Был ли пенальти на Дзюбе?

- В том эпизоде была обоюдная борьба. Считаю, что был повод поставить, но просто расстроил больше второй гол, когда сначала был чистый фол, потом офсайд. При счете 0:1 мы еще были в игре, все могло произойти. Второй гол снял все вопросы.

- Как среагировали на удар? Успели испугаться, когда Жулиано выходил один на один?

- Не успел (улыбается), - приводит слова Габулова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, «Зенит» в матче 20-го тура чемпионата России обыграл на своем поле «Арсенал» со счетом 2:0. Голы на свой счет записали Доменико Кришито, реализовавший пенальти, и Мигель Данни.

После этой встречи петербуржцы, как и ЦСКА, имеют 39 очков, однако москвичи занимают второе место по дополнительным показателям. О лидера чемпионата «Спартака» сине-бело-голубые отстают на шесть очков.

Следующий матч «Зенит» проведет 1 апреля в Казани против «Рубина». Матч начнется в 19:00, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. «Арсенал» через день примет «Томь».