Владимир Габулов: «Зенит» не тот клуб, которому нужно помогать в домашних играх против аутсайдеров
Вратарь «Арсенала» Владимир Габулов поделился впечатлениями от поражения в матче с «Зенитом» (0:2).
- «Зенит» - не тот клуб, которому нужно помогать в домашних играх против аутсайдеров, коими мы являемся. Если такая помощь оказывается - это печально.
- После второго гола вы получили желтую карточку. По какому моменту спорили?
- По повтору было очевидно, что там был фол. Судья признал это после игры. И насколько я знаю, Данни находился в офсайде.
- Психологически давит на судей критика со стороны «Зенита»?
- Наши судьи - крепкие люди, на них ничего не давит.
- Был ли пенальти на Дзюбе?
- В том эпизоде была обоюдная борьба. Считаю, что был повод поставить, но просто расстроил больше второй гол, когда сначала был чистый фол, потом офсайд. При счете 0:1 мы еще были в игре, все могло произойти. Второй гол снял все вопросы.
- Как среагировали на удар? Успели испугаться, когда Жулиано выходил один на один?
- Не успел (улыбается), - приводит слова Габулова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Напомним, «Зенит» в матче 20-го тура чемпионата России обыграл на своем поле «Арсенал» со счетом 2:0. Голы на свой счет записали Доменико Кришито, реализовавший пенальти, и Мигель Данни.
После этой встречи петербуржцы, как и ЦСКА, имеют 39 очков, однако москвичи занимают второе место по дополнительным показателям. О лидера чемпионата «Спартака» сине-бело-голубые отстают на шесть очков.
Следующий матч «Зенит» проведет 1 апреля в Казани против «Рубина». Матч начнется в 19:00, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. «Арсенал» через день примет «Томь».
Матч
Голы
Кришито 52 (1:0 - пен.). Данни 53 (2:0).
Состав
Зенит: Лунев, Цаллагов, Кришито, Иванович, Нету, Эрнани, Юсупов, Данни (Мак, 87), Жулиано (Молло, 81), Дзюба, Кокорин (Кержаков, 74)
Арсенал: Габулов, Иванов (Буранов, 77), Комбаров, Сунзу, Беляев, Боурчану, Горбатенко, Думбия, Бурмистров (Власов, 49), Александров, Расич (Шевченко, 67)
Предупреждения:
Кокорин, 36; Эрнани, 61 - Габулов, 53
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
19 марта 19:30, Петровский, Текстовая трансляция