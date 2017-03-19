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Файзулин вновь прооперирован, два месяца он проведет на костылях

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал о состоянии игроков Игоря Смольникова и Виктора Файзулина.

- Файзулин сможет сыграть в этом сезоне?
- К сожалению, его опять прооперировали. Еще два месяца будет на костылях. Потом снова начнется восстановление. Смольников пока тоже травмирован, работает по своей программе. Надеемся, Игорь скоро вернется, - приводит слова Луческу корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге». 

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Напомним, «Зенит» в матче 20-го тура чемпионата России обыграл на своем поле «Арсенал» со счетом 2:0. Голы на свой счет записали Доменико Кришито, реализовавший пенальти, и Мигель Данни.

После этой встречи петербуржцы, как и ЦСКА, имеют 39 очков, однако москвичи занимают второе место по дополнительным показателям. О лидера чемпионата «Спартака» сине-бело-голубые отстают на шесть очков.

Следующий матч «Зенит» проведет 1 апреля в Казани против «Рубина». Матч начнется в 19:00, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. «Арсенал» через день примет «Томь».

Матч

Зенит - Арсенал - 2:0 (0:0)

Голы

Кришито 52 (1:0 - пен.). Данни 53 (2:0).

Состав

Зенит: Лунев, Цаллагов, Кришито, Иванович, Нету, Эрнани, Юсупов, Данни (Мак, 87), Жулиано (Молло, 81), Дзюба, Кокорин (Кержаков, 74)

Арсенал: Габулов, Иванов (Буранов, 77), Комбаров, Сунзу, Беляев, Боурчану, Горбатенко, Думбия, Бурмистров (Власов, 49), Александров, Расич (Шевченко, 67)

Предупреждения:

Кокорин, 36; Эрнани, 61 - Габулов, 53

Судья:

Алексей Еськов (Россия)

Место и дата

19 марта 19:30, Петровский, Текстовая трансляция


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