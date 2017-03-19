Ибрагим Цаллагов: Матч со «Спартаком» будет за шесть очков. Для «Зенита» каждая игра ключевая, нам нельзя оступаться
Полузащитник «Зенита» Ибрагим Цаллагов поделился впечатлениями от победы над «Арсеналом» (2:0).
- Мы имели преимущество на протяжении всего матча. В первом тайме, к сожалению, не забили, хотя имели стопроцентные моменты. Но хорошо, что в начале второго реализовали свои моменты, игра другая пошла.
- Когда узнали, что выйдете с первых минут, что почувствовали?
- Был рад, понимал, что дебютная игра. Тем более после затяжной безвыигрышной серии немного нервничал. Думаю, по игре было видно. Узнал, что выйду в стартовом составе непосредственно перед игрой, как и все.
- Что изменилось с приходом Тимощука?
- Не стал бы делать поспешных выводов, всего несколько дней прошло.
- Довольны своей игрой?
- Ей я могу быть вряд ли доволен: совершал детские ошибки. Есть над чем работать, это нормально.
- «Зенит» не слишком удачно начал вторую половину сезона. Какая атмосфера в команде? Ходили разные слухи.
- Все все понимают - не маленькие дети. Все готовятся, стараются общими усилиями эту неприятную историю изменить.
- Отставание от «Спартака» сократилось. Насколько это повлияло на настрой?
- К сожалению, мы вольно-невольно смотрим на соперников. В первую очередь, мы должны на себя смотреть. Еще десять игр впереди. Если удастся во всех победить – результат будет другой.
- После матча Луческу что-то лично сказал вам?
- Как и всем, пожал руку, поблагодарил.
- Апрельский матч со «Спартаком» будет в борьбе за чемпионство ключевым?
- Будет матч за шесть очков. Для нас каждая игра ключевая, нам нельзя оступаться, - приводит слова Цаллагова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Напомним, «Зенит» в матче 20-го тура чемпионата России обыграл на своем поле «Арсенал» со счетом 2:0. Голы на свой счет записали Доменико Кришито, реализовавший пенальти, и Мигель Данни.
После этой встречи петербуржцы, как и ЦСКА, имеют 39 очков, однако москвичи занимают второе место по дополнительным показателям. О лидера чемпионата «Спартака» сине-бело-голубые отстают на шесть очков.
Следующий матч «Зенит» проведет 1 апреля в Казани против «Рубина». Матч начнется в 19:00, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. «Арсенал» через день примет «Томь».
Матч
Голы
Кришито 52 (1:0 - пен.). Данни 53 (2:0).
Состав
Зенит: Лунев, Цаллагов, Кришито, Иванович, Нету, Эрнани, Юсупов, Данни (Мак, 87), Жулиано (Молло, 81), Дзюба, Кокорин (Кержаков, 74)
Арсенал: Габулов, Иванов (Буранов, 77), Комбаров, Сунзу, Беляев, Боурчану, Горбатенко, Думбия, Бурмистров (Власов, 49), Александров, Расич (Шевченко, 67)
Предупреждения:
Кокорин, 36; Эрнани, 61 - Габулов, 53
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
19 марта 19:30, Петровский, Текстовая трансляция