«Сельта» обыграла «Депортиво» в галисийском дерби
Матч 28-го тура чемпионата Испании между «Депортиво» и «Сельтой»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Сельты».
Единственный мяч на 74-й минуте забил Яго Аспас. «Сельта»
набрала 38 очков и занимает 11-е место в чемпионате Испании. У «Депортиво» 27
очков и 16-е место.
Чемпионат Испании. Примера
28-й тур
Матч
Депортиво - Сельта - 0:1 (0:0)
Голы
Аспас 75 (0:1).
Состав
Депортиво: Люкс, Аррибас, Гама (Хиль, 60), Альбентоса, Луизинью, Хуанфран, Борхес, Бергантиньос, Москера, Фэйр (Чолак, 77), Хоселу (Андоне, 66)
Сельта: Альварес, Ронкалья, Васс (Санчес, 87), Кабрал, Мальо, Кастро, Радойя, Эрнандес, Гуидетти (Бовю, 12), Аспас, Бонгонда (Систо, 71)
Предупреждения:
Луизинью, 56; Люкс, 75; Москера, 80; Чолак, 90 - Кабрал, 14; Мальо, 65; Эрнандес, 83; Систо, 86
Судья:
Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)
Место и дата
19 марта 20:30, Риасор, Онлайн-трансляция