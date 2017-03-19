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«Сельта» обыграла «Депортиво» в галисийском дерби

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 28-го тура чемпионата Испании между «Депортиво» и «Сельтой» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Сельты».

Единственный мяч на 74-й минуте забил Яго Аспас. «Сельта» набрала 38 очков и занимает 11-е место в чемпионате Испании. У «Депортиво» 27 очков и 16-е место.

Чемпионат Испании. Примера

28-й тур

Матч

Депортиво - Сельта - 0:1 (0:0)

Голы

Аспас 75 (0:1).

Состав

Депортиво: Люкс, Аррибас, Гама (Хиль, 60), Альбентоса, Луизинью, Хуанфран, Борхес, Бергантиньос, Москера, Фэйр (Чолак, 77), Хоселу (Андоне, 66)

Сельта: Альварес, Ронкалья, Васс (Санчес, 87), Кабрал, Мальо, Кастро, Радойя, Эрнандес, Гуидетти (Бовю, 12), Аспас, Бонгонда (Систо, 71)

Предупреждения:

Луизинью, 56; Люкс, 75; Москера, 80; Чолак, 90 - Кабрал, 14; Мальо, 65; Эрнандес, 83; Систо, 86

Судья:

Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)

Место и дата

19 марта 20:30, Риасор, Онлайн-трансляция

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