Мирча Луческу: Даже в таком состоянии «Зенит» сильнее «Спартака», ЦСКА и остальных команд

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от победы в матче с «Арсеналом» (2:0).

- Реальна ли борьба за первое место? Или нужно тактически выстроить так, чтобы бороться за 2-3 место?

- Даже в таком состоянии я могу сказать, что мы сильнее остальных - и «Спартака», и ЦСКА, и остальных команд. Если взять те игры, которые мы провели с этими командами, а также с «Ростовом», «Краснодаром», мы играли намного лучше. Нам немного не хватило - вы наверняка знаете чего. Сегодня было бы на 7-8 очков больше, чем есть, - приводит слова Луческу корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, «Зенит» в матче 20-го тура чемпионата России обыграл на своем поле «Арсенал» со счетом 2:0. Первый на свой счет записал Доменико Кришито, реализовавший пенальти за фол на Артеме Дзюбе. Второй мяч забил Мигель Данни.

После этой встречи петербуржцы, как и ЦСКА, имеют 39 очков, однако москвичи занимают второе место по дополнительным показателям. О лидера чемпионата «Спартака» сине-бело-голубые отстают на шесть очков.

Следующий матч «Зенит» проведет 1 апреля в Казани против «Рубина». Матч начнется в 19:00, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. «Арсенал» через день примет «Томь».