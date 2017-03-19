«Коламбус» обыграл «Нью-Джерси», Бобровский отыграл весь матч
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Джерси» и «Коламбусом»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Коламбуса».
В составе победителей отличились Бун Дженнер, который сделал
дубль, Лукаш Седлак (с буллита) и Брэндон Дубински. Российский голкипер Сергей
Бобровский отыграл весь матч. У «Нью-Джерси» гол в активе Адама Хенрика.
«Нью-Джерси» с 64 очками занимает последнее место на Востоке. У «Коламбуса»
100 очков и первое место.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Нью-Джерси - Коламбус - 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)
Голы:
Седлак 6:32 (0:1). Дженнер (Савар, Джонсон), 10:23 (0:2). Хенрик (Заха), 10:30 (1:2). Дубински 26:28 (1:3 - бул.). Дженнер 58:03 (1:4).
Место и дата
19 марта 20:00, Пруденшиал Центр, Онлайн-трансляция
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