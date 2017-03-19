«Коламбус» обыграл «Нью-Джерси», Бобровский отыграл весь матч

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Джерси» и «Коламбусом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Коламбуса».

В составе победителей отличились Бун Дженнер, который сделал дубль, Лукаш Седлак (с буллита) и Брэндон Дубински. Российский голкипер Сергей Бобровский отыграл весь матч. У «Нью-Джерси» гол в активе Адама Хенрика.

«Нью-Джерси» с 64 очками занимает последнее место на Востоке. У «Коламбуса» 100 очков и первое место.

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