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«Коламбус» обыграл «Нью-Джерси», Бобровский отыграл весь матч

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Джерси» и «Коламбусом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Коламбуса».

В составе победителей отличились Бун Дженнер, который сделал дубль, Лукаш Седлак (с буллита) и Брэндон Дубински. Российский голкипер Сергей Бобровский отыграл весь матч. У «Нью-Джерси» гол в активе Адама Хенрика.

«Нью-Джерси» с 64 очками занимает последнее место на Востоке. У «Коламбуса» 100 очков и первое место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Матч

Нью-Джерси - Коламбус - 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)

Голы:

Седлак 6:32 (0:1). Дженнер (Савар, Джонсон), 10:23 (0:2). Хенрик (Заха), 10:30 (1:2). Дубински 26:28 (1:3 - бул.). Дженнер 58:03 (1:4).

Место и дата

19 марта 20:00, Пруденшиал Центр, Онлайн-трансляция

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