Матч «Локомотив» – «Спартак» стал самым посещаемым в 20-м туре
Матчи 20-го тура премьер-лиги посетили 99411 человек, средняя аудитория одного матча составила 12426 человек. Стадионы заполнились на 52%.
Отметим, что это лучший показатель посещаемости за последние шесть туров.
Самым посещаемым стал матч «Локомотив» – «Спартак», который собрал 27402 зрителя. Это лучший результат железнодорожников в сезоне. А меньше всего болельщиков пришло на игру «Томь» – «Амкар» – всего 2600.
После 20-го тура средняя посещаемость премьер-лиги составляет 11210 человек.
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