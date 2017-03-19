Акинфеев не пропускает на протяжении 694 минут
В матче 20-го тура премьер-лиги ЦСКА в гостях обыграл «Терек» – 1:0. Игорь Акинфеев провел седьмой матч чемпионата кряду «на ноль».
Всего сухая серия Акинфеева в чемпионате насчитывает 694 минуты. Последний гол он пропустил 6 ноября от «Амкара» (2:2). В следующих матчах – с «Арсеналом» (1:0), «Рубином» (0:0), «Оренбургом» (2:0), «Уралом» (4:0), «Зенитом» (0:0), «Томью» (4:0) и «Тереком» (1:0) – сыграл «на ноль».
Добавим, что в 20 матчах премьер-лиги ЦСКА пропустил всего 11 мячей. Это лучший показатель сезона.
Матч
Голы
Ионов 28 (0:1).
Состав
Терек: Городов, Семёнов, Дьомбер, Анхель, Уциев, Мохаммади, Оздоев (Мбенг, 70), Кузяев, Бериша (Родолфо, 69), Лебеденко, Балай (Садаев, 71)
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Березуцкий А., Васин, Фернандес, Вернблум, Головин, Ионов (Оланаре, 66), Дзагоев, Тошич (Щенников, 74), Витиньо (Чалов, 82)
Предупреждения:
Кузяев, 88 - Березуцкий В., 90
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
19 марта 16:30, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция