«Газпром-Югра» обыграла «Тюмень» и вышла в лидеры чемпионата России
Состоялись матчи 19-го тура чемпионата России по мини-футболу.
Мини-футбол. Чемпионат России
Суперлига. Регулярный чемпионат
19-й тур
«Газпром-Югра» - «Тюмень» - 8:4
КПРФ – «Новая Генерация» - 6:3
«Ухта» - «Сибиряк» -2:3
«Газпром-Югра» набрала 59 очков и возглавила турнирную таблицу.
На втором месте «Дина» - 57 очков при двух матчах в запасе. На третьем месте «Сибиряк»
- 54 очка.
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