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«Газпром-Югра» обыграла «Тюмень» и вышла в лидеры чемпионата России

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Состоялись матчи 19-го тура чемпионата России по мини-футболу.

Мини-футбол. Чемпионат России

Суперлига. Регулярный чемпионат

19-й тур

«Газпром-Югра» - «Тюмень» - 8:4

КПРФ – «Новая Генерация» - 6:3

«Ухта» - «Сибиряк» -2:3

«Газпром-Югра» набрала 59 очков и возглавила турнирную таблицу. На втором месте «Дина» - 57 очков при двух матчах в запасе. На третьем месте «Сибиряк» - 54 очка.

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