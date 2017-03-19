«Газпром-Югра» обыграла «Тюмень» и вышла в лидеры чемпионата России

читайте также

«Газпром-Югра» разгромила «Тюмень», «Дина» обыграла «Новую Генерацию» Состоялись матчи 19-го тура чемпионата России по мини-футболу.

«Динамо» разгромило «Норильский Никель», «Дина» уступила «Синаре» Состоялись два матча 19-го тура чемпионата России по мини-футболу. Победы в них одержали «Динамо» и «Синара».

«Сибиряк» обыграл «Дину», «Норильский Никель» уступил «Синаре» В воскресенье прошли матчи 18-го тура чемпионата России по мини-футболу. Вашему вниманию их результаты.

«Сибиряк» обыграл «Дину», «Динамо» вновь победило КПРФ Состоялись матчи 18-го тура регулярного чемпионата российской Суперлиги по мини-футболу. Вашему вниманию их результаты.

«Новая Генерация» уступила «Газпром-Югре» Матч 18-го тура российской Суперлиги между «Новой Генерацией» и «Газпром-Югрой» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Газпром-Югры».

«Динамо» дома обыграло КПРФ Матч 18-го тура российской Суперлиги между «Динамо» и КПРФ завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 6:2 в пользу «Динамо».

Кирилл Козлов: Дома «Ухта» вдвойне опаснее Игрок «Прогресса» Кирилл Козлов поделился ожиданиями от матча с «Ухтой» в российской суперлиге.

Артем Салахов: Тренерский штаб «Ухты» разобрал все тонкости игры «Прогресса» Голкипер «Ухты» Артем Салахов поделился ожиданиями от матча с «Прогрессом» в рамках российской Суперлиги.

«Тюмень» разгромила «Новую Генерацию», «Газпром-Югра» проиграла «Динамо» Состоялись матчи 17-го тура регулярного чемпионата российской Суперлиги по мини-футболу. Вашему вниманию их результаты.

«Прогресс» разгромил «Новую Генерацию» Перенесенный матч 12-го тура регулярного чемпионата российской Суперлиги по мини-футболу между «Прогрессом» и «Новой Генерацией» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 6:0 в пользу «Прогресса».

«Динамо» разгромило «Тюмень» со счетом 9:0 Матч 16-го тура чемпионата России по мини-футболу между «Динамо» и «Тюменью» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 9:0 в пользу «Динамо».

«Динамо» разгромило «Новую Генерацию», «Синара» крупно обыграла «Тюмень» Состоялись матчи 15-го тура регулярного чемпионата российской Суперлиги по мини-футболу. Вашему вниманию их результаты.

КПРФ и «Прогресс» сыграли вничью Матч 15-го тура регулярного чемпионата российской Суперлиги по мини-футболу завершился вничью. Итоговый счет матча – 2:2.

«Дина» обыграла «Норильский Никель», «Прогресс» уступил «Газпром-Югре» Сегодня состоялись три матча регулярного чемпионата российской Суперлиги по мини-футболу. Вашему вниманию их результаты.

«Дина» обыграла «Норильский Никель», «Прогресс» уступил «Газпром-Югре» Сегодня состоялись очередные матчи регулярного чемпионата российской Суперлиги по мини-футболу. Вашему вниманию их результаты.

«Сибиряк» обыграл «Тюмень», «Синара» выиграла у «Новой Генерации» Сегодня состоялись два матча регулярного чемпионата российской Суперлиги по мини-футболу. Победы в них одержали «Сибиряк» и «Синара».

«Норильский Никель» уступил КПРФ Матч регулярного чемпионата российской суперлиги по мини-футболу между «Норильским Никелем» и КПРФ завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу КПРФ.

«Динамо» разгромило «Синару», «Ухта» уступила «Газпром-Югре» Сегодня состоялись три матча регулярного чемпионата российской Суперлиги по мини-футболу. «Динамо» одержало крупную победу над «Синарой», а «Ухта» уступила «Газпром-Югре». Третьим идет «Сибиряк» (36 очков), четвертым – «Динамо» (35).

Евгений Куксевич: «Сибиряку» не удалось восстановиться после тяжелых игр Главный тренер «Сибиряка» Евгений Куксевич после победы своей команды над «Новой генерацией» в матче 13-го тура чемпионата России отметил упорный характер встречи и отметил накопившуюся усталость у подопечных.