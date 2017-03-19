Мигель Данни: Очень рад, что смог забить после 10 месяцев, когда я не мог играть

Полузащитник «Зенита» Мигель Данни поделился впечатлениями от победы над «Арсеналом» (2:0).

- Какие эмоции от вашего первого гола в этом сезоне?

- Для нас была важна эта победа, для всей команды. У нас были сложности в последних 7-8 матчах. Очень рад, что удалось забить гол после десяти месяцев, что я не мог играть.

- В первом тайме не все получалось. Был ли какой-то разговор в раздевалке? Потому что на второй вы вышли очень зараженные.

- В принципе мы достаточно хорошо провели первый тайм, Лунев здорово защищал ворота, у нас были моменты. Во время перерыва мы обсудили, что надо действовать в том же ключе, и это привело к забитым голам.

- Сегодня забили вы и практически ваш брат Кришито. Сегодня особый вечер?

- Конечно, я очень счастлив, что нам обоим удалось забить. Но главное, как я уже сказал, - это победа, - приводит слова Данни официальный сайт «Зенита».

Два за минуту и новый повод поспорить о судьях: «Зенит» выиграл впервые с ноября

Напомним, «Зенит» в матче 20-го тура чемпионата России обыграл на своем поле «Арсенал» со счетом 2:0. Первый на свой счет записал Доменико Кришито, реализовавший пенальти за фол на Артеме Дзюбе. Второй мяч забил Мигель Данни.

После этой встречи петербуржцы, как и ЦСКА, имеют 39 очков, однако москвичи занимают второе место по дополнительным показателям. О лидера чемпионата «Спартака» сине-бело-голубые отстают на шесть очков.

Следующий матч «Зенит» проведет 1 апреля в Казани против «Рубина». Матч начнется в 19:00, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. «Арсенал» через день примет «Томь».