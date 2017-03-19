Шамиль Газизов: Тренеру вратарей «Уфы» Перескокову стало лучше, его перевели из реанимации
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о состоянии
здоровья тренера вратарей клуба Юрия Перескокова. Он отметил, что состояние
тренера улучшилось.
«Юрий был госпитализирован накануне, когда мы прилетели
в Краснодар на матч. Сердечный приступ у него случился в самолете, но наш врач
сработал хорошо, хотя ситуация была нелегкая. Мы специально не афишировали это
перед игрой, чтобы не создавать ажиотаж.
Сейчас Юрий переведен из реанимации, состояние
его улучшилось, но он по-прежнему остается под наблюдением врачей. Я
разговаривал с ним по телефону. Лететь ему пока нельзя, так что в Уфу он
вернется позже», - цитирует Газизова «Р-Спорт».
Напомним, ранее стало известно, что у
Перескокова на три минуты остановилось сердце в самолете, но врачи смогли
реанимировать его.