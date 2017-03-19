Шамиль Газизов: Тренеру вратарей «Уфы» Перескокову стало лучше, его перевели из реанимации

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о состоянии здоровья тренера вратарей клуба Юрия Перескокова. Он отметил, что состояние тренера улучшилось.

«Юрий был госпитализирован накануне, когда мы прилетели в Краснодар на матч. Сердечный приступ у него случился в самолете, но наш врач сработал хорошо, хотя ситуация была нелегкая. Мы специально не афишировали это перед игрой, чтобы не создавать ажиотаж.

Сейчас Юрий переведен из реанимации, состояние его улучшилось, но он по-прежнему остается под наблюдением врачей. Я разговаривал с ним по телефону. Лететь ему пока нельзя, так что в Уфу он вернется позже», - цитирует Газизова «Р-Спорт».

Напомним, ранее стало известно, что у Перескокова на три минуты остановилось сердце в самолете, но врачи смогли реанимировать его.



