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Шамиль Газизов: Тренеру вратарей «Уфы» Перескокову стало лучше, его перевели из реанимации

Источник:  Р-СпортКомментарии

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о состоянии здоровья тренера вратарей клуба Юрия Перескокова. Он отметил, что состояние тренера улучшилось.

«Юрий был госпитализирован накануне, когда мы прилетели в Краснодар на матч. Сердечный приступ у него случился в самолете, но наш врач сработал хорошо, хотя ситуация была нелегкая. Мы специально не афишировали это перед игрой, чтобы не создавать ажиотаж.

Сейчас Юрий переведен из реанимации, состояние его улучшилось, но он по-прежнему остается под наблюдением врачей. Я разговаривал с ним по телефону. Лететь ему пока нельзя, так что в Уфу он вернется позже», - цитирует Газизова «Р-Спорт».

Напомним, ранее стало известно, что у Перескокова на три минуты остановилось сердце в самолете, но врачи смогли реанимировать его.


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