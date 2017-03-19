«Порту» дома не сумел обыграть «Сетубал» и остался вторым в чемпионате Португалии
Матч 26-го тура чемпионата Португалии между «Порту» и «Сетубалом»
завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.
В концовке первого тайма хозяев вывел вперед Хесус Корона. Во
второй половине гости сравняли счет после точного удара Жоау Карвалью.
«Порту» набрал 63 очка и остался на втором месте в чемпионате
Португалии. У лидирующей «Бенфики» на очко больше. Третьим идет «Спортинг» - 54 очка. «Сетубал» на 12-м
месте – 31 очко.
Чемпионат Португалии
26-й тур
«Порту» - «Сетубал» - 1:1
Голы: Корона, 45 – Карвалью, 56.
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