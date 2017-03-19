«Порту» дома не сумел обыграть «Сетубал» и остался вторым в чемпионате Португалии

Икер Касильяс: К сожалению, «Порту» так и не получил шанса сразиться с «Ювентусом» в равных условиях

Голкипер «Порту» Икер Касильяс после окончания ответного матча с «Ювентусом» (1:0) отметил своего фаворита в Лиге чемпионов, а также намекнул на несправедливое судейство в матчах с туринским клубом.