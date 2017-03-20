Карло Анчелотти: Я очень доволен игрой своей команды
Главный тренер «Баварии»
Карло Анчелотти прокомментировал победу над менхенгладбахской «Боруссией» (1:0)
в матче 25-го тура чемпионата Германии.
«Мы показали очень, очень хорошую игру в первом тайме. Однако нам не удалось забить в первые 45 минут. После смены сторон мы удвоили усилия и смогли открыть счет. Я очень доволен игрой команды», - приводит слова Анчелотти официальный сайт «Баварии».
Матч
Боруссия М - Бавария - 0:1 (0:0)
Голы
Мюллер 63 (0:1).
Состав
Боруссия М: Зоммер, Кристенсен, Вендт, Янчке (Дрмич, 73), Эльведи, Вестергор, Штробль, Херрманн (Азар, 64), Хофманн, Раффаэл, Хан (Бенеш, 81)
Бавария: Нойер, Алаба, Хуммельс, Мартинес, Лам, Роббен (Саншеш, 85), Рибери (Коман, 73), Алонсо (Киммих, 77), Алькантара, Мюллер, Левандовски
Предупреждения:
нет - Алонсо, 56; Мартинес, 87
Судья:
Тобиас Штилер (Германия)
Место и дата
19 марта 19:30, Боруссия-Парк, Онлайн-трансляция