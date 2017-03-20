Веснина обыграла Кузнецову в финале турнира в Индиан-Уэллсе
Российская
теннисистка Елена Веснина обыграла соотечественницу Светлану Кузнецову со
счетом 6:7 (6:8), 7:5, 6:4 в финале турнира в Индиан-Уэллсе.
Встреча продолжалась
три часа две минуты. На счету Весниной 3 эйса, 6 двойных ошибок и 9
реализованных брейк-поинтов из 18, а у ее соперницы 9 подач на вылет, 8 двойных
и 7 брейков.
Стоит отметить, что для 30-летней победительницы турнира это третий титул в карьере в одиночном разряде и первый с 2013 года.
Индиан-Уэллс (США)
Призовой фонд 6 814 635 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Матч
Кузнецова С. (Россия) - Веснина Е. (Россия) - 7:6, 5:7, 4:6
Место и дата
19 марта 21:10, , Онлайн-трансляция
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