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Веснина обыграла Кузнецову в финале турнира в Индиан-Уэллсе

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская теннисистка Елена Веснина обыграла соотечественницу Светлану Кузнецову со счетом 6:7 (6:8), 7:5, 6:4 в финале турнира в Индиан-Уэллсе.

Встреча продолжалась три часа две минуты. На счету Весниной 3 эйса, 6 двойных ошибок и 9 реализованных брейк-поинтов из 18, а у ее соперницы 9 подач на вылет, 8 двойных и 7 брейков.

Стоит отметить, что для 30-летней победительницы турнира это третий титул в карьере в одиночном разряде и первый с 2013 года. 

Индиан-Уэллс (США)
Призовой фонд 6 814 635 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал

Матч

Кузнецова С. (Россия) - Веснина Е. (Россия) - 7:6, 5:7, 4:6

Место и дата

19 марта 21:10, , Онлайн-трансляция

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