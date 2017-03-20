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Дубль Месси принес победу «Барселоне» в матче с «Валенсией»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 28-го тура чемпионата Испании «Барселона» на домашнем стадионе обыграла «Валенсию» со счетом 4:2.

В составе победителей дубль оформил Лионель Месси и один раз отличились Луис Суарес и Андре Гомеш, а у гостей мячи забили Эльяким Мангала и Мунир Эль-Хаддади.

Стоит отметить, что «летучие мыши» с 44-й минуты играли в меньшинстве, автор первого гола в матче Мангаля получил красную карточку за грубую игру в своей штрафной.

«Барселона» с 63 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Реала», у которого игра в запасе, на два очка, а «Валенсия» расположилась на 14-й строчке, имея в активе 30 баллов.

В следующем туре сине-гранатовые 2 апреля на выезде сыграют с «Гранадой», а подопечные Сальвадора Воро в этот же день примут «Депортиво».

Чемпионат Испании
28-й тур

Матч

Барселона - Валенсия - 4:2 (2:2)

Голы

Мангаля 29 (0:1). Суарес Л. 35 (1:1). Месси 45 (2:1 - пен.). Эль Хаддади 45 (2:2). Месси 52 (3:2). Гомеш 89 (4:2).

Состав

Барселона: тер Штеген, Умтити, Пике, Рафинья (Гомеш, 74), Ракитич (Роберто, 64), Маскерано, Иньеста, Бускетс, Неймар, Суарес Л., Месси

Валенсия: Алвес, Монтойя, Канселу (Баккали, 85), Мангаля, Гарай, Гайя, Парехо, Перес, Орельяна (Абденнур, 46), Солер, Эль Хаддади (Дзадза, 73)

Предупреждения:

Иньеста, 67; Гомеш, 77; Месси, 86 - Перес, 24; Мангаля, 39; Парехо, 43; Монтойя, 90

Удаления:

нет - Мангаля, 44

Судья:

Алехандро Эрнандес (Испания)

Место и дата

19 марта 22:45, Ноу Камп, Онлайн-трансляция

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