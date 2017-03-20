Дубль Месси принес победу «Барселоне» в матче с «Валенсией»

В матче 28-го тура чемпионата Испании «Барселона» на домашнем стадионе обыграла «Валенсию» со счетом 4:2.

В составе победителей дубль оформил Лионель Месси и один раз отличились Луис Суарес и Андре Гомеш, а у гостей мячи забили Эльяким Мангала и Мунир Эль-Хаддади.

Стоит отметить, что «летучие мыши» с 44-й минуты играли в меньшинстве, автор первого гола в матче Мангаля получил красную карточку за грубую игру в своей штрафной.

«Барселона» с 63 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Реала», у которого игра в запасе, на два очка, а «Валенсия» расположилась на 14-й строчке, имея в активе 30 баллов.

В следующем туре сине-гранатовые 2 апреля на выезде сыграют с «Гранадой», а подопечные Сальвадора Воро в этот же день примут «Депортиво».

Чемпионат Испании

28-й тур