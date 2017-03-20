Дубль Месси принес победу «Барселоне» в матче с «Валенсией»
В матче 28-го тура
чемпионата Испании «Барселона» на домашнем стадионе обыграла «Валенсию» со
счетом 4:2.
В составе победителей
дубль оформил Лионель Месси и один раз отличились Луис Суарес и Андре Гомеш, а
у гостей мячи забили Эльяким Мангала и Мунир Эль-Хаддади.
Стоит отметить, что «летучие
мыши» с 44-й минуты играли в меньшинстве, автор первого гола в матче Мангаля
получил красную карточку за грубую игру в своей штрафной.
«Барселона» с 63
очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Реала», у
которого игра в запасе, на два очка, а «Валенсия» расположилась на 14-й
строчке, имея в активе 30 баллов.
В следующем туре
сине-гранатовые 2 апреля на выезде сыграют с «Гранадой», а подопечные
Сальвадора Воро в этот же день примут «Депортиво».
Чемпионат Испании
28-й тур
Матч
Барселона - Валенсия - 4:2 (2:2)
Голы
Мангаля 29 (0:1). Суарес Л. 35 (1:1). Месси 45 (2:1 - пен.). Эль Хаддади 45 (2:2). Месси 52 (3:2). Гомеш 89 (4:2).
Состав
Барселона: тер Штеген, Умтити, Пике, Рафинья (Гомеш, 74), Ракитич (Роберто, 64), Маскерано, Иньеста, Бускетс, Неймар, Суарес Л., Месси
Валенсия: Алвес, Монтойя, Канселу (Баккали, 85), Мангаля, Гарай, Гайя, Парехо, Перес, Орельяна (Абденнур, 46), Солер, Эль Хаддади (Дзадза, 73)
Предупреждения:
Иньеста, 67; Гомеш, 77; Месси, 86 - Перес, 24; Мангаля, 39; Парехо, 43; Монтойя, 90
Удаления:
нет - Мангаля, 44
Судья:
Алехандро Эрнандес (Испания)
Место и дата
19 марта 22:45, Ноу Камп, Онлайн-трансляция