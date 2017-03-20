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«Рома» обыграла «Сассуоло» и поднялась на второе место в серии А

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В заключительном матче 29-го тура чемпионата Италии «Рома» на своем поле обыграла «Сассуоло» со счетом 3:1.

В составе победителей голами отметились Леандро Паредес, Мохамед Салах и ЭДин Джеко, а у гостей единственный мяч забил Грегоре Дефрель.

«Рома» с 65-ю очками занимает второе место в турнирной таблице, а «Сассуоло» расположился на 15-й строчке, имея в активе 31 балл.

В следующем туре римляне 1 апреля примут «Эмполи», а подопечные Эусебио Ди Франческо в этот же день сыграют с «Лацио».

Чемпионат Италии
29-й тур

Матч

Рома - Сассуоло - 3:1 (2:1)

Голы

Дефрель 9 (0:1). Паредес 16 (1:1). Салах 45 (2:1). Джеко 68 (3:1).

Состав

Рома: Щесны, Фасио, Рюдигер, Бруно Перес (Джеко, 60), Манолас, Эмерсон, Наингголан, Строотман, Салах (Перотти, 76), Паредес (Де Росси, 87), Эль-Шаарави

Сассуоло: Консильи, Ачерби, Делль'Орко, Пелузо, Политано, Летсерт (Лирола, 46), Данкан, Пеллегрини, Миссироли (Риччи, 69), Берарди, Дефрель (Матри, 57)

Предупреждения:

Строотман, 90 - Летсерт, 37; Пелузо, 90

Судья:

Марко Ди Белло (Италия)

Место и дата

19 марта 22:45, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция

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