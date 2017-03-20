«Рома» обыграла «Сассуоло» и поднялась на второе место в серии А
В заключительном матче 29-го тура чемпионата Италии «Рома»
на своем поле обыграла «Сассуоло» со счетом 3:1.
В составе победителей голами отметились Леандро Паредес,
Мохамед Салах и ЭДин Джеко, а у гостей единственный мяч забил Грегоре Дефрель.
«Рома» с 65-ю очками занимает второе место в турнирной таблице,
а «Сассуоло» расположился на 15-й строчке, имея в активе 31 балл.
В следующем туре римляне 1 апреля примут «Эмполи», а
подопечные Эусебио Ди Франческо в этот же день сыграют с «Лацио».
Чемпионат Италии
29-й тур
Матч
Голы
Дефрель 9 (0:1). Паредес 16 (1:1). Салах 45 (2:1). Джеко 68 (3:1).
Состав
Рома: Щесны, Фасио, Рюдигер, Бруно Перес (Джеко, 60), Манолас, Эмерсон, Наингголан, Строотман, Салах (Перотти, 76), Паредес (Де Росси, 87), Эль-Шаарави
Сассуоло: Консильи, Ачерби, Делль'Орко, Пелузо, Политано, Летсерт (Лирола, 46), Данкан, Пеллегрини, Миссироли (Риччи, 69), Берарди, Дефрель (Матри, 57)
Предупреждения:
Строотман, 90 - Летсерт, 37; Пелузо, 90
Судья:
Марко Ди Белло (Италия)
Место и дата
19 марта 22:45, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция