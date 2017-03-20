«ПСЖ» одержал волевую победу в матче с «Лионом»
В матче 30-го тура чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» на
своем поле обыграл «Лион» со счетом 2:1.
Счет в матче открыл нападающий гостевой команды Александр
Ляказетт. На 34-й минуте Адриен Рабье сравнял счет, а за пять минут до конца первого
тайма Юлиан Дракслер забил мяч и принес победу своей команде.
«ПСЖ» с 68-ю очками занимает второе место в турнирной
таблице, а «Лион» расположился на четвертой строчке, имея в активе 50 баллов.
В следующем туре парижане 9 апреля примут «Генгам», а «львы»
2 апреля на выезде сыграют с командой «Ренн».
Чемпионат Франции
30-й тур
Матч
Голы
Ляказетт 6 (0:1). Рабьо 34 (1:1). Дракслер 40 (2:1).
Состав
ПСЖ: Трапп, Маркиньос, Орье, Тиаго Силва, Максвелл, Дракслер (Матюиди, 54), Ди Мария, Верратти (Мотта, 89), Рабьо, Пасторе (Лукас, 79), Кавани
Лион: Лопеш, Дьякаби, Рафаэл, Янга-Мбива, Морель, Толиссо, Гоналонс, Вальбуэна (Геззаль, 64), Фекир, Депай (Корне, 77), Ляказетт (Дардер, 52)
Предупреждения:
Рабьо, 16; Кавани, 20 - Гоналонс, 64
Судья:
Клеман Турпен (Франция)
Место и дата
19 марта 23:00, Парк-де-Пренс, Онлайн-трансляция