«ПСЖ» одержал волевую победу в матче с «Лионом»

В матче 30-го тура чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» на своем поле обыграл «Лион» со счетом 2:1.

Счет в матче открыл нападающий гостевой команды Александр Ляказетт. На 34-й минуте Адриен Рабье сравнял счет, а за пять минут до конца первого тайма Юлиан Дракслер забил мяч и принес победу своей команде.

«ПСЖ» с 68-ю очками занимает второе место в турнирной таблице, а «Лион» расположился на четвертой строчке, имея в активе 50 баллов.

В следующем туре парижане 9 апреля примут «Генгам», а «львы» 2 апреля на выезде сыграют с командой «Ренн».

Чемпионат Франции

30-й тур