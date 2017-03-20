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«ПСЖ» одержал волевую победу в матче с «Лионом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 30-го тура чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» на своем поле обыграл «Лион» со счетом 2:1.

Счет в матче открыл нападающий гостевой команды Александр Ляказетт. На 34-й минуте Адриен Рабье сравнял счет, а за пять минут до конца первого тайма Юлиан Дракслер забил мяч и принес победу своей команде.

«ПСЖ» с 68-ю очками занимает второе место в турнирной таблице, а «Лион» расположился на четвертой строчке, имея в активе 50 баллов.

В следующем туре парижане 9 апреля примут «Генгам», а «львы» 2 апреля на выезде сыграют с командой «Ренн».

Чемпионат Франции
30-й тур

Матч

ПСЖ - Лион - 2:1 (2:1)

Голы

Ляказетт 6 (0:1). Рабьо 34 (1:1). Дракслер 40 (2:1).

Состав

ПСЖ: Трапп, Маркиньос, Орье, Тиаго Силва, Максвелл, Дракслер (Матюиди, 54), Ди Мария, Верратти (Мотта, 89), Рабьо, Пасторе (Лукас, 79), Кавани

Лион: Лопеш, Дьякаби, Рафаэл, Янга-Мбива, Морель, Толиссо, Гоналонс, Вальбуэна (Геззаль, 64), Фекир, Депай (Корне, 77), Ляказетт (Дардер, 52)

Предупреждения:

Рабьо, 16; Кавани, 20 - Гоналонс, 64

Судья:

Клеман Турпен (Франция)

Место и дата

19 марта 23:00, Парк-де-Пренс, Онлайн-трансляция

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