Гандболистки сборной России уступили Франции и заняли четвертое место в «Золотой лиге»
В заключительном
матче третьего этапа «Золотой лиги» гандболистки сборной России уступили
команде Франции со счетом 21:33.
Сборная России к матчу с француженками подошла в ослабленном
составе — из-за травм не смогли принять участие в игре Дарья Дмитриева и Анна
Сень. Во многом по этой причине российским гандболисткам не удалось играть с
хозяйками площадки на равных.
По итогам «Золотой лиги»
сборная России заняла четвертое место, набрав 4 очка. Победителем турнира стала
сборная Норвегии (18 очков). Второе место заняла сборная Франции (8 очков),
третье — сборная Дании (6 очков).
Сборная Франции — Сборная России - 33:21 (15:10)
Сборная России: Дарья Самохина, Ксения Макеева, Анастасия
Суслова — по 3 гола/5 бросков, Владлена Бобровникова — 3/10, Яна Жилинскайте,
Марина Судакова — 2/2, Антонина Скоробогатченко — 2/4, Екатерина Фанина —1/2,
Елизавета Малашенко — 1/3, Даньшина — 1/5, Ярослава Фролова — 0/1, Валентина
Вернигорова — 0/2.
Вратари: Виктория Калинина — 6 отраженных бросков/29 бросков (20%), Елена Уткина — 2/12 (9%).