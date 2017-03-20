Владлена Бобровникова: Нам нужно приложить все силы, чтобы выйти на чемпионат мира

Владлена Бобровникова: После Олимпиады у нас не было времени прийти в себя

Левая полусредняя «Ростов-Дона» и сборной России Владлена Бобровникова высказалась о том, что чувствовала после победы на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.