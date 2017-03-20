Владлена Бобровникова: Нам нужно приложить все силы, чтобы выйти на чемпионат мира
Левая полусредняя
сборной России по гандболу Владлена Бобровникова прокомментировала поражение от
команды Франции (21:33) в «Золотой лиге».
«У нас молодая команда, в составе много молодых игроков, некоторым
из них всего 18 лет. Но даже учитывая состав, нужно сражаться и бороться.
Впереди нас ждут квалификационные матчи чемпионата мира против сборной Польши.
Это хорошая команда. Но нам нужно приложить все силы, чтобы выйти на чемпионат
мира. Для этого нам нужно провести хорошую подготовку к ним», - приводит слова
Бобровниковой официальный сайт Федерации гандбола России.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически