Елена Веснина: Теперь я люблю Индиан-Уэллс еще больше (видео)

Российская теннисистка Елена Веснина поделилась впечатлениями от победы над Светланой Кузнецовой в финале турнира в Индиан-Уэллсе.

«Хотела бы поздравить Светлану с прекрасно проведенным турниром. Мы хорошие друзья, и уверена, что нас еще ждет много приятного в будущем. Желаю ей удачи в нынешнем сезоне, она топ-игрок, и у нее еще много побед впереди.

Большое спасибо моей команде, моему отцу, моим друзьям, которые наблюдают за мной здесь, семье, которая осталась дома. Большой привет Москве, Сочи и России.

Благодарю организаторов турнира, который проходит много лет на самом высоком уровне. Я всегда любила Индиан-Уэллс, а теперь люблю его еще больше», - сказал Веснина.