Елена Веснина: Теперь я люблю Индиан-Уэллс еще больше (видео)
Российская
теннисистка Елена Веснина поделилась впечатлениями от победы над Светланой
Кузнецовой в финале турнира в Индиан-Уэллсе.
«Хотела бы поздравить Светлану с прекрасно проведенным турниром. Мы хорошие друзья, и уверена, что нас еще ждет много приятного в будущем. Желаю ей удачи в нынешнем сезоне, она топ-игрок, и у нее еще много побед впереди.
"I love Indian Wells, now I love it even more!" -@EVesnina001 pic.twitter.com/hQJ7QNPYV3— WTA (@WTA) 19 марта 2017 г.
Большое спасибо моей команде, моему отцу, моим друзьям, которые наблюдают за мной здесь, семье, которая осталась дома. Большой привет Москве, Сочи и России.
Surprise @EVesnina001 😂 #BNPPO17 pic.twitter.com/cCEW4fMBXF— WTA (@WTA) 19 марта 2017 г.
Благодарю организаторов турнира, который проходит много лет на самом высоком уровне. Я всегда любила Индиан-Уэллс, а теперь люблю его еще больше», - сказал Веснина.
Матч
Кузнецова С. (Россия) - Веснина Е. (Россия) - 7:6, 5:7, 4:6
Место и дата
19 марта 21:10, , Онлайн-трансляция