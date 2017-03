Елена Веснина: Теперь я люблю Индиан-Уэллс еще больше (видео)

Российская теннисистка Елена Веснина поделилась впечатлениями от победы над Светланой Кузнецовой в финале турнира в Индиан-Уэллсе.

«Хотела бы поздравить Светлану с прекрасно проведенным турниром. Мы хорошие друзья, и уверена, что нас еще ждет много приятного в будущем. Желаю ей удачи в нынешнем сезоне, она топ-игрок, и у нее еще много побед впереди.

"I love Indian Wells, now I love it even more!" -@EVesnina001 pic.twitter.com/hQJ7QNPYV3