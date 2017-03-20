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Томас Мюллер: Мы несколько раз сыграли не лучшим образом

Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал победу над менхенгладбахской «Боруссией» (1:0) в матче 25-го тура чемпионата Германии.

«У нас хороший задел. Мы знали о сложившейся ситуации и поэтому хотели непременно победить.

В первом тайме все видели, что мы выкладываемся по полной. В футболе может случится всякое. На прошлой неделе против «Айнтрахта» мы играли хуже, но к перерыву уже вели 2:0. Сегодня же, несмотря на все усилия, нам не удалось забить в первом тайме. За это мы и любим футбол.

Зоммер сегодня классно отстоял. Однако стоит отметить, что впереди мы несколько раз сыграли не лучшим образом», - приводит слова Мюллера официальный сайт «Баварии».

Матч

Боруссия М - Бавария - 0:1 (0:0)

Голы

Мюллер 63 (0:1).

Состав

Боруссия М: Зоммер, Кристенсен, Вендт, Янчке (Дрмич, 73), Эльведи, Вестергор, Штробль, Херрманн (Азар, 64), Хофманн, Раффаэл, Хан (Бенеш, 81)

Бавария: Нойер, Алаба, Хуммельс, Мартинес, Лам, Роббен (Саншеш, 85), Рибери (Коман, 73), Алонсо (Киммих, 77), Алькантара, Мюллер, Левандовски

Предупреждения:

нет - Алонсо, 56; Мартинес, 87

Судья:

Тобиас Штилер (Германия)

Место и дата

19 марта 19:30, Боруссия-Парк, Онлайн-трансляция

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