Томас Мюллер: Мы несколько раз сыграли не лучшим образом
Нападающий «Баварии»
Томас Мюллер прокомментировал победу над
менхенгладбахской «Боруссией» (1:0) в матче 25-го тура чемпионата Германии.
«У нас хороший задел. Мы знали о сложившейся ситуации и
поэтому хотели непременно победить.
В первом тайме все видели, что мы выкладываемся по полной. В
футболе может случится всякое. На прошлой неделе против «Айнтрахта»
мы играли хуже, но к перерыву уже вели 2:0. Сегодня же, несмотря на все усилия,
нам не удалось забить в первом тайме. За это мы и любим футбол.
Зоммер сегодня классно отстоял. Однако стоит отметить, что впереди мы несколько раз сыграли не лучшим образом», - приводит слова Мюллера официальный сайт «Баварии».
Матч
Боруссия М - Бавария - 0:1 (0:0)
Голы
Мюллер 63 (0:1).
Состав
Боруссия М: Зоммер, Кристенсен, Вендт, Янчке (Дрмич, 73), Эльведи, Вестергор, Штробль, Херрманн (Азар, 64), Хофманн, Раффаэл, Хан (Бенеш, 81)
Бавария: Нойер, Алаба, Хуммельс, Мартинес, Лам, Роббен (Саншеш, 85), Рибери (Коман, 73), Алонсо (Киммих, 77), Алькантара, Мюллер, Левандовски
Предупреждения:
нет - Алонсо, 56; Мартинес, 87
Судья:
Тобиас Штилер (Германия)
Место и дата
19 марта 19:30, Боруссия-Парк, Онлайн-трансляция