Томас Мюллер: Мы несколько раз сыграли не лучшим образом

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал победу над менхенгладбахской «Боруссией» (1:0) в матче 25-го тура чемпионата Германии.

«У нас хороший задел. Мы знали о сложившейся ситуации и поэтому хотели непременно победить.

В первом тайме все видели, что мы выкладываемся по полной. В футболе может случится всякое. На прошлой неделе против «Айнтрахта» мы играли хуже, но к перерыву уже вели 2:0. Сегодня же, несмотря на все усилия, нам не удалось забить в первом тайме. За это мы и любим футбол.

Зоммер сегодня классно отстоял. Однако стоит отметить, что впереди мы несколько раз сыграли не лучшим образом», - приводит слова Мюллера официальный сайт «Баварии».