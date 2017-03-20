Федерер завоевал 90-й титул, обыграв в финале Индиан-Уэллса Вавринку
Швейцарский теннисист Роджер Федерер обыграл
соотечественника Стэна Вавринку со счетом 6:4, 7:5 в финале турнира в
Индиан-Уэллсе.
Встреча продолжалась один час 20 минут. На счету Федерера 2
эйса, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-поинта из 5, а у его соперника 5
подач на вылет, 3 двойных и 1 брейк из 3.
Стоит отметить, что для 35-летнего победителя турнира это 90-й титул в карьере.
Матч
Вавринка С. (Швейцария) - Федерер Р. (Швейцария) - 4:6, 5:7
Место и дата
20 марта 00:30, , Онлайн-трансляция
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