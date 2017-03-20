Федерер завоевал 90-й титул, обыграв в финале Индиан-Уэллса Вавринку

Швейцарский теннисист Роджер Федерер обыграл соотечественника Стэна Вавринку со счетом 6:4, 7:5 в финале турнира в Индиан-Уэллсе.

Встреча продолжалась один час 20 минут. На счету Федерера 2 эйса, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-поинта из 5, а у его соперника 5 подач на вылет, 3 двойных и 1 брейк из 3.

Стоит отметить, что для 35-летнего победителя турнира это 90-й титул в карьере.