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Федерер завоевал 90-й титул, обыграв в финале Индиан-Уэллса Вавринку

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Швейцарский теннисист Роджер Федерер обыграл соотечественника Стэна Вавринку со счетом 6:4, 7:5 в финале турнира в Индиан-Уэллсе.

Встреча продолжалась один час 20 минут. На счету Федерера 2 эйса, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-поинта из 5, а у его соперника 5 подач на вылет, 3 двойных и 1 брейк из 3.

Стоит отметить, что для 35-летнего победителя турнира это 90-й титул в карьере.

Матч

Вавринка С. (Швейцария) - Федерер Р. (Швейцария) - 4:6, 5:7

Место и дата

20 марта 00:30, , Онлайн-трансляция

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