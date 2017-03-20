Видео дня: Григоренко забросил две шайбы в ворота «Чикаго»
Российский форвард «Колорадо»
Михаил Григоренко в матче против «Чикаго» забросил две шайбы за семь минут.
Первую шайбу 22-летний россиянин забросил на девятой минуте первого периода при счете 1:0 в пользу соперника.
Mikhail Grigorenko answered back quickly to tie #COLvsCHI at 1! pic.twitter.com/Byt61iOcm4— NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 20 марта 2017 г.
А вторую шайбу в матче Михаил забросил спустя семь минут, передачу на свой счет записал соотечественник Федор Тютин.
Easy there, Mikhail. We still need to use those posts for later. #COLvsCHI pic.twitter.com/fi7MoWyA1A— NHL (@NHL) 19 марта 2017 г.
Для Григоренко эти шайбы стали восьмой и девятой в сезоне и 20-й и 21-й в карьере в НХЛ. Теперь в активе россиянина 19 (9+12) очков в сезоне и 62 (21+41) очка в НХЛ.
Матч
Чикаго - Колорадо - 1:3 (1:2, 0:1, 0:0)Перерыв
Голы:
Кейн (Панарин, Шмальц), 4:33 (1:0). Григоренко 8:14 (1:1). Григоренко (Тютин, Бэрри), 15:36 (1:2). Андригетто (Рантанен, Барберо), 36:24 (1:3).
Место и дата
20 марта 02:00, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция