Видео дня: Григоренко забросил две шайбы в ворота «Чикаго»

Российский форвард «Колорадо» Михаил Григоренко в матче против «Чикаго» забросил две шайбы за семь минут.

Первую шайбу 22-летний россиянин забросил на девятой минуте первого периода при счете 1:0 в пользу соперника.

А вторую шайбу в матче Михаил забросил спустя семь минут, передачу на свой счет записал соотечественник Федор Тютин.

Easy there, Mikhail. We still need to use those posts for later. #COLvsCHI pic.twitter.com/fi7MoWyA1A